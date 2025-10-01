"İsrail ile ticarete dur" diyen 12 genç hakim karşısına çıktı

Filistin Eylem komitesinin Temmuz ayında Bakırköy'de gerçekleştirdiği eyleminde Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesi ile 1'inin tutuklandığı 12 genç ilk kez hakim karşısına çıktı

Bakırköy’de Filistin Eylem Komitesi’nin organize ettiği miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli slogan atıldığı iddiasıyla açılan davada ilk duruşma bugün Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 1’i tutuklanmış, 11’i hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı.

Duruşma salonunda tutuklu sanık İsmail Ç., 10 tutuksuz sanık ve avukatlar hazır bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen duruşma sırasında, salon etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı.

REDDİ HAKİM TALEP EDİLDİ

Duruşmanın başlangıcında, mahkeme heyeti sanıklar tarafından yapılan reddi hakim talebini okudu. Talebin ağır ceza mahkemesi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten mahkeme heyeti, bu karar verilene dek davada esasa dair beyanlara geçilemeyecğini vurguladı. Sanıkların tutukluluk ve adli kontrol durumlarını gözeterek bu hususlarda erteleme yapılamayacağını belirten heyet, hakkında tutukluluk ya da adli kontrol kararı olan sanıklar ve avukatlarının, sadece bu hususlarda savunma yapmaları ile sınırlı olarak duruşmayı devam ettirdi.

TEK TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada savunması alınan tutuklu sanık İsmail Ç., tahliyesini istedi. Diğer sanıklar da haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık İsmail Ç.'nin 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol ile tahliyesine karar verdi. Sanıklardan B.O. hakkında uygulanan ev hapsi kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmedildi. Diğer sanıklar hakkında uygulanan imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağının uygulanmasına devam edilmesine karar verildi. Duruşma, üst mahkemenin reddi hakim talebini inceleyebilmesi amacıyla ertelendi.

