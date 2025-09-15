Erdoğan'dan İsrail ile ticaret açıklaması

Katar'da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e ticari yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti. Erdoğan, "Biz Türkiye olarak 1,5 senedir İsrail'le tüm ticari işlemleri durdurduk. Böylece yıllık olarak 9,5 milyar dolarlık bir rakamdan sarfı nazar ettik" dedi.