Erdoğan'dan İsrail ile ticaret açıklaması

Katar'da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e ticari yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti. Erdoğan, "Biz Türkiye olarak 1,5 senedir İsrail'le tüm ticari işlemleri durdurduk. Böylece yıllık olarak 9,5 milyar dolarlık bir rakamdan sarfı nazar ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, İsrail'e ticari yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE OLARAK 1,5 SENEDİR İSRAİL'LE TÜM TİCARİ İŞLEMLERİ DURDURDUK"

İsrail'in güçlü bir tepki ve yaptırımla muhatap olmadan kısa vadede, Gazze'de işgal ve istikrarsızlık politikalarına hız vereceğini bildiklerini ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

  • "Artık bazı alanlarda kendi kendine yeter seviyeye ulaşmamız şarttır. Bunların başında caydırıcı bir savunma sanayi ve kalkınma geliyor. Yeteneklerimizi ve tecrübelerimizi siz kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim.

  • Gelecek 10 yılları kazanmak için şimdiden bu alanlarda iş birliğimizi yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inanıyorum. Daha önceki tecrübeler bu tür adımların netice verdiğini gösteriyor. Biz Türkiye olarak 1,5 senedir İsrail'le tüm ticari işlemleri durdurduk.
  • Böylece yıllık olarak 9,5 milyar dolarlık bir rakamdan sarfı nazar ettik. Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına desteğin de çok önemli olduğu kanaatindeyim. Keza bölgenin güvenliğini el birliğiyle kendimizin sağlayacağı somut adımları ve mekanizmaları hayata geçirebilmeliyiz.
  • Bu noktada İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde yapılabilecekler olduğuna inanıyorum. Bizler 1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne tehciri, ne soykırımı, ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz"

Kaynak:DHA

