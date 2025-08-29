Özgür Özel kürsüde AKP'lilerin gözüne bakarak söyledi: Maskeniz düştü

İsrail'in işgali altında olan Gazze'de Birleşmiş Milletleri'n kıtlık ilan etmesinin ardıdnan TBMM'de olağanüstü toplantı alındı. Genel Kurul'da yeterli sayının sağlanmasıyla başlayan toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel AKP'lilerin gözüne baka baka İsrail ile yapılan ticarete tepki gösterdi.

