Özgür Özel kürsüde AKP'lilerin gözüne bakarak söyledi: Maskeniz düştü
İsrail'in işgali altında olan Gazze'de Birleşmiş Milletleri'n kıtlık ilan etmesinin ardıdnan TBMM'de olağanüstü toplantı alındı. Genel Kurul'da yeterli sayının sağlanmasıyla başlayan toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel AKP'lilerin gözüne baka baka İsrail ile yapılan ticarete tepki gösterdi.
Birleşmiş Milletler'in Gazze'de kıtlık ilan edilmesinin ardından CHP Lideri Özgür Özel'in TBMM'nin olağanüstü toplansın çağrısı karşılık buldu. TBMM Genel Kurulu yeter sayısı ile olağanüstü toplandı.
Genel Kurul üyelerine konuşmak üzere kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:
- Bu toplantı, Filistin için yapılmayanları ve yapılması gerekenleri konuşacağımız bir toplantı. Bu nedenle burada her şey açık açık dile getirilmeli. Çünkü artık serin salonlardan Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp, samimi bir duruş ortaya koyamayanların, Netanyahu’ya laf söyleyip, onun baş destekçisi Trump’a tek kelam edemeyenlerin gizlendikleri maskeler düşmüştür.
- Milletimiz artık bu riyakarlığı içine sindirememektedir. Bu cümlenin tam da burasında, bu noktasında, bu kürsüde 12 Aralık 2023 tarihinde bu riyakarlığa isyan ederken hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’i bir kez daha rahmetle ve minnetle anmak isterim.
- 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ile ticaretin kesilmesini istedik. O dönemde yapılan tüm araştırmalarda, Türkiye’nin yüzde 80’i İsrail ile ticaretin devam ettiğini biliyor ve buna itiraz ediyordu ancak iktidar tarafından bu eleştirilerimiz, bu çağrılarımız en sert dille yalanlanıyor, İsrail ile ticaretin olmadığı iddia ediliyordu.
- Ancak Ticaret Bakanlığı, bizim bu itirazlarımdan tam 15 ay sonra 15 Aralık 2024 tarihinde bir genelge yayınladı ve yayınladığı bu genelge ile ticari ilişkilerin kesildiğini ifade ettiler. Bu genelde o tarihten önce aylarca “İsrail ile ticaret yapmıyoruz” diyenlerin sürdürdüğü cayır cayır ticaretin itirafı olmuştu.
- Bu tarihten sonra da İsrail ile ticaret üçüncü ülkeler üzerinden devam etti. Bunu da resmi verilerle ortaya koyduk çünkü Türkiye 2024’te İsrail’e en çok ihracat yapan beşinci ülke olmuştu.
- Bugüne kadar ticaretin devam etmesini protesto eden gençlerin gözaltına alınmasının, aslında bir suçluluk psikolojisinin sonucu olduğu da ayan beyan ortada. Diğer yandan, Türkiye’nin İsrail’e yönelik uluslararası yaptırımlara öncülük etmesi gerektiğini ısrarla söyledik.
- Bizim üzerine titrediğimiz bakanlıktan bir tanesidir Dışişleri Bakanlığı ama Dışişleri Bakanı algı çalışmasıyla, algıyla olguyu yer değiştirmeye çalışmayacak. Kurtlar Vadisi müzikleriyle kendini derin devlet adamı gibi gösteren bir takım TikTok videolarıyla meşgul olmayacak. Aksine bakan ABD’ye, İsrail’e tık yok, Türkiye’de varsa yoksa TikTok anlayışıyla siyaset yapıyorsa hak ettiği dilden cevap alacak.
- Şimdi asıl mesele ABD yönetimi ve Trump meselesi. Trump bir gün çıktı, Gazze’nin muhteşem bir yer olduğunu, orayı boşaltacağını, tatil köyü yapacağını, kumarhaneler açacağını söyledi. İktidara müzahir bir gazete bu iktidar için söz söyleyen, hedef gösteren, zaman zaman hakaret eden, bu iktidarın düşüncelerine önceden bir zemin hazırlayan gazete, döndü ve bunu bir hicret olarak nitelendirdi. Hz. Muhammed’in hicreti ile Trump’ın sürgününü aynı zeminde, aynı maluliyet ölçüsü içerisinde servis etmeye çalıştılar. İşte bütün isyan, Türkiye’deki bütün insanların size gösterdikleri isyan, anketlerde görünen yüksek tepkinin tek sebebi budur. İktidara müzayır gazete bunu yaptı peki Sayın Erdoğan, Trump’ın bu açıklaması hakkında bir şey söyledi mi? Erdoğan’ın bir itirazını, Trump’a buna karşı bir sözünü görebilecek misiniz? Elinizdeki cep telefonlarından bulun ve beni mahcup edin. Bunu yapamazsınız.
- Bunun yanında Trump yönetimi, Filistin davasını savunan bir yazı yazan Rümeysa Öztürk kızımızı 45 gün gözaltına tuttu. Erdoğan’ın Rümeysa’yı savunup, Trump yönetimini eleştirdiğini duydunuz mu?
- Sayın Erdoğan, tüm bunlardan sonra çıkıyor “Özgür Özel benim Filistin hassasiyetimi sorgulayamaz” diyor. Ben de kendisine diyorum ki zaten olmayan şey sorgulanamaz. Maalesef sizin Filistin hassasiyetiniz konjonktüreymiş. Şimdi bir Filistin hassasiyeti değil, bir Trump hassasiyetinden, bir Trump korkusundan söz etmek mümkün.
- Sayın Erdoğan, 19 Mart 2025’te bir karar verdi. Artık milletin desteğiyle ayakta kalmak yerine baskıyla koltuğunu koruyabileceği bir düzen kurmayı tercih etti. Bu düzeni kurmak ve onu seçimde yenecek rakibinden kurtulmak için Trump’ın desteği lazımdı. Biz, bu konuda Trump’a bilgi verildiğinden, icazet alındığından bahsettik.
- Bir yalanlama duymadık, ne ABD’den ne buradan. Ama ABD’nin Trump’ın en yakın ekibinden, “Türkiye bir üçüncü dünya ülkesidir” dediğini duyduk. Sizden bu konuda tek bir kınama, tek bir açıklama duymadık.
- Soruyorum şimdi; velev ki başardınız, velev ki Trump’ın desteğiyle rakiplerinizin hepsinden kurtulunuz, bir dönem daha iktidardasınız. Bunun karşılığında Filistin’in yok edilmesine değer mi? Bu menfaat Filistin’deki bir çocuğun gözyaşına, yüzlerce çocuğun açlıktan ölmesine, kırılmasına değer mi? Soruyorum; Ortadoğu’nun İsrail egemenliğine girmesine girer mi?
- Gelin hep birlikte davranalım. Örneğin buradan teklif ediyorum ve hiçbir genel başkanımızın buna itiraz edeceğini düşünmüyorum. Sayın Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’deki bütün muhalefet partilerini Filistin'e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Biz varız, var mısınız?
- Bugün, bu Meclis’in çalışmalarına devam etmesi, tatile dönmemesi için bir önerge vereceğiz ve ilk işim Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz, var mısınız?
- Trump yönetimini Netanyahu’ya verdiği bu destekten, Netanyahu’ya “savaş kahramanı” dediği için Trump’ı kınamayı teklif ediyoruz, var mısınız?
- Filistin’de 300 tane çocuk açlıktan ölüyorsa, bunda vebal bütün dünyanınsa en büyük vebal bizim değilse kimindir? Bunu yapmayacaksak bizim dünyanın öbür ucundan gelen Kanada’nın BAE’nin yaptığını, Mısır’ın cesaret ettiğini, Singapur’un yaptığını yapmamamızın sebebi nedir?
