Dervişoğlu TBMM'de Türk milleti dedikten sonra dönüp sordu: Rahatsız olmadınız inşallah

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM’deki olağanüstü Gazze oturumunda yaptığı konuşmada hükümeti ve uluslararası toplumu sert sözlerle eleştirdi. Dervişoğlu, “Bugün burada sadece Gazze’yi değil, insanlığın vicdanını konuşuyoruz. Gazze’de yaşananları barbarlık, katliam, soykırım diye tanımlamak kimseyi sorumluluktan kurtaramaz” dedi.

Dervişoğlu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Meclis’in işgalci İsrail'e sekiz kez kınama kararı aldığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz kınamakla yetindikçe zulmün ve katliamların boyutu daha da arttı. Netanyahu’yu sadece kınamak onun zulmüne ortak olmaktır.”

Konuşmasında hem iktidarı hem muhalefeti eleştiren Dervişoğlu, “İktidarından muhalefetine herkesin aynaya bakmaya ihtiyacı vardır. En çok da bu meselenin hamasetine bağımlı olanların” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın geçmişte “Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanı” olduğu sözlerini hatırlatan Dervişoğlu, “Bugün Suriye’de İsrail’in genişlemesi Erdoğan hükümetleri döneminde oldu. 25 yıldır devam eden bu iktidar başını kuma gömemez” diye konuştu.

İYİ Parti lideri, Güney Afrika’nın Lahey’de İsrail’e dava açtığını anımsatarak Türkiye’ye şu soruları yöneltti:

“Bu davayı açabilecek bir hukukçumuz mu yoktu? Dışişleri Bakanlığı bu konuyla ilgilenemeyecek kadar meşgul müydü? Yoksa iktidar içinde davayı açmamaya direnenler mi vardı?”

Gazze konusunda hamaset yapmayacaklarını vurgulayan Dervişoğlu, şunları ifade etti:

"Mehmetçik Gazze'ye sloganı atacak değilim. Çünkü ben Türk evlatlarının canını kelle hesabıyla değerlendirebilecek bir akla ve ruha sahip değilim. Ve yine kimse kusura bakmasın. Tarihe hiçbir vicdan borcu olmayan, elinden geleni fazlasıyla mazlumların yanında olmayı en zor anlarında dahi bilmiş şerefli Türk milletinin sıradan bir ferdiyim. O sebeple önce Türk çocuklarının canı diyebilecek kadar da şuur ve idrak sahibiyim."

Dervişoğlu, Filistin meselesinin iç siyasetin malzemesi yapılmasını da eleştirdi:

“Filistin ve Gazze meselesi iç siyasetin malzemesi yapılarak çözülemez. Bu yaşananlar, İsrail’e güvenlik kuşağı oluşturmak için çevresindeki ülkeleri parçalama projesinin ürünüdür.”

Konuşmasını sert sözlerle bitiren Dervişoğlu, “Barış adı altında dayatılan ihanet, Sevr’in yeniden sahneye konulmasıdır. İlkinde kandıramadığınız bu milleti bugün de kandıramayacaksınız. Çünkü biz varız ve buradayız” dedi.

Dervişoğlu'nun konuşmasında da Türk milleti ifadesini kullandıktan sonra yaptığı eleştiri dikkat çekti.

İmralı Süreci'nin başlamasının ardından Türkiye'de Türkiyeli ve Türk milleti tartışması başlarken Dervişoğlu şunları ifade etti: