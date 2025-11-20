Isparta Belediye Meclisi'nde 'Aziz İhsan Aktaş' tartışması

Isparta Belediye Meclisi’nin son oturumunda, belediyeye yapılacak hibe araçlar üzerinden başlayan tartışma tansiyonu yükseltti. CHP Grup Sözcüsü Mehmet Büyüktuncer, belediye yönetimini eleştirerek bazı iddialara dikkat çekti.

"ISPARTA GİBİ BİR BELEDİYENİN EN KÖTÜ REKLAMLARINI YAPTINIZ"

Toplantıda söz alan CHP Grup Sözcüsü Mehmet Büyüktuncer, belediye yönetiminin geçmiş uygulamalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Siz kalkıp da Isparta’yı, Isparta gibi bir belediyenin en kötü reklamlarını yaptınız. Bunun daha ne izi var? Yargıda olduğu için konuşmak istemiyorum. Arabayla ilgili, Aziz İhsan Aktaş’la ilgili bunu ben mi söylüyorum?”

Bu sözlerin ardından Başkan Şükrü Başdeğirmen, şu ifadelerle yanıt verdi:

“Arkadaşın belediyesinden bir tanesi müteahhitten araba alıyor, belediye başkanının üzerine yapıyor. Sizin belediyeleriniz yapıyor bunları. Çöpü bırakan da o, suyu kesen de o, pisliği ortaya koyan da o, asfaltı yapamayan da o. Milleti farklı şekilde dünyaya rezil ettiniz Türkiye’yi.”

Başdeğirmen ayrıca, belediyeye verilecek hibe araçların geçmişte oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatarak, o dönem meclis üyesi olan ve şu anda CHP İl Başkanı görevini sürdüren Hasan Karaca’nın da oylamada yer aldığını söyledi:

“Ön sırada şimdiki İl Başkanımız Hasan Karaca vardı. Grup toplantılarında görüşülüp buraya gelindi. Aracı verecek kişiden dilekçe aldık. Motor ve şasi numarasıyla hibe talebi meclise sunuldu. Komisyona gönderildi, ardından oy birliğiyle kabul edildi. Hepimizin eli kalktı, Hasan Bey de dahil.”

AZİZ İHSAN AKTAŞ TARTIŞMASI

Tartışma sırasında Büyüktuncer, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın, “En sevdiğim belediye Isparta Belediyesi” şeklindeki açıklamasını hatırlatarak eleştirilerini sürdürdü:

“Bu adam Isparta Belediyesini sevdiğini söylediği kadar kimseyi söylemiyor. Kendi kardeşini bile bu kadar sevdiğini söylemiyor.”

Bu değerlendirmeye Başkan Başdeğirmen şu şekilde yanıt verdi:

“Aziz İhsan Aktaş cezaevinde verdiği ifadede, ‘Bir kere dahi benim yemeğimi yemedi’ diyor. Ben gittiğimde onun yemeğini yedim, o benim yemeğimi yemedi. Hepsi raporlarda yazıyor. Aktaş, her zaman Isparta’nın Türkiye’de ihalelerin en düşük teklifini alan il olduğunu söyledi. Araştırın, ben iddia ediyorum.”

Karşılıklı açıklamaların ardından oturumda gerilim bir süre daha devam etti.