İSKİ’den iddialara yanıt: Tüm işlemler mevzuata uygun
Bazı yayın organlarında yer alan “İSKİ tesisat işlemlerinde proje onayı ve yetkinlik belgesi talep etmiyor” iddialarına ilişkin açıklama yapan İSKİ, su ve atık su bağlantılarının tamamının 2560 sayılı Kanun gereği onaylı projeler doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı medya organlarında yer alan “tesisat işlemlerinde proje onayı ve yetkinlik belgesi talep edilmiyor” iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

İSKİ, su ve atık su bağlantılarının tamamının 2560 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi gereğince onaylı projeler doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı.

Açıklamada, yapı ruhsatı düzenlenebilmesi için onaylı proje bulunmasının zorunlu olduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“İdaremizin görev alanında kalan yapıların tamamının atık su, içme suyu bağlantısı ve atık su çukuru projeleri 2560 sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince onaylanmaktadır. İSKİ tarafından onaylanmış projeler olmadan ilgili makamlarca yapı ruhsatı düzenlenmemektedir.”

İSKİ, binaların inşaat ruhsatından iskan aşamasına kadar tüm süreçlerin mimari ve mekanik sıhhi tesisat projeleri kapsamında yürütüldüğünü de belirtti.

Açıklamada ayrıca, hazırlanan tesisat projelerinin hem mevzuata hem de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun hazırlanmasının zorunlu olduğuna dikkat çekildi.

“İlgili idareler, yapı kullanma izni işlemlerinde binalarda su ve atık su tesisatlarının projeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemektedir.”

SU KAYIPLARI YÜZDE 22,34’TEN YÜZDE 18,63’E DÜŞÜRÜLDÜ

İSKİ ayrıca kayıp-kaçakla mücadelede uyguladıkları modern yöntemlere dikkat çekti:

  • Basınç yönetim sistemleri
  • Kesintisiz bakım sağlayan Hot-Tapping Stoople teknolojisi
  • Akıllı sayaç uygulamaları
  • İçme suyu hatlarında sürekli iyileştirme çalışmaları

İstanbul'un baraj doluluk oranı belli olduİstanbul'un baraj doluluk oranı belli oldu

İstanbul'a su sağlayan barajlarda alarm!İstanbul'a su sağlayan barajlarda alarm!

İdarenin açıklamasında şu bilgi verildi:

“2019 yılında %22,34 olan su kayıp-kaçak oranı, alınan önlemler sayesinde %18,63’e indirilmiştir.”

“İSTANBUL’UN SUYUNU KORUMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

İSKİ, yapılan yatırımlar ve teknolojik geliştirmeler sayesinde milyonlarca metreküp suyun boşa gitmesinin önlendiğini belirterek şu ifadelerle açıklamayı sonlandırdı:

“İSKİ’nin yaptığı yatırımlar ve aldığı tedbirler sayesinde milyonlarca metreküp suyun boşa gitmesini önleyerek İstanbul'un suyunu korumak için çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.”

