İstanbul'a su sağlayan barajlarda alarm!
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yetersiz yağışlar nedeniyle son aylarda hızla gerileyerek kritik seviyelere yaklaştı. İSKİ verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66.23 olan ortalama doluluk oranı, 29 Ekim itibarıyla yüzde 23.18’e düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) yayımladığı güncel verilere göre, megakent İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, yetersiz yağışların etkisiyle endişe verici seviyelere geriledi.

İSKİ verileri, barajlardaki ortalama doluluk oranının son dört ayda keskin bir düşüş yaşadığını gözler önüne serdi. 30 Haziran'da yüzde 66.23 olan ortalama doluluk oranı, 29 Ekim tarihi itibarıyla yüzde 23.18 olarak kaydedildi.

BARAJLARDAKİ SON DURUM

Barajlar arasındaki doluluk oranlarında büyük farklılıklar gözlemleniyor. En yüksek su miktarı yüzde 53.85 ile Elmalı Barajı’nda bulunurken, en düşük doluluk oranı ise yüzde 2.13 ile Kazandere Barajı’nda ölçüldü.

baraj-1.jpg

İSKİ'nin verilerine göre 29 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 11.96

Büyükçekmece Barajı yüzde 27.2

Darlık Barajı yüzde 35.38

Elmalı Barajı yüzde 53.85

Istrancalar Barajı yüzde 19.41

Kazandere Barajı yüzde 2.13

Pabuçdere Barajı yüzde 4.78

Sazlıdere Barajı yüzde 24.65

Terkos Barajı yüzde 26.91

Ömerli Barajı yüzde 17.34

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

