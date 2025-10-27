Beklenen yağmur geldi: Su kesintilerine 3 günlük ara

Aşırı kullanım ve küresel ısınma nedeniyle baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerileyen Bursa'da birkaç gündür yağışlı hava etkili oldu.

Beklenen yağmurun ardından kent genelinde uygulanan su kesintilerinin askıya alındığı açıklandı.

Meteorolojiden il il kar ve sağanak uyarısı

"28, 29 VE 30 EKİM TARİHLERİNDE SU KESİNTİSİ OLMAYACAK"

Son günlerdeki yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesinin yükseldiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 28-29-30 Ekim tarihlerinde su kesinti uygulanmayacağını duyurdu.

Yüreklere su serpen haberi sosyal medya hesabından veren Bozbey, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Değerli Bursalı hemşehrilerim, Son günlerdeki yağışlarla birlikte barajlarımızda su seviyesi yükseldi. Bu nedenle 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde kentimizde su kesintisi olmayacak. Üç günün sonunda barajlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz. Yağışların devam etmesiyle birlikte kesintisiz bir döneme girmeyi hedefliyoruz. Suyun her damlasına sahip çıkan, tasarruf bilinciyle hareket eden tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum."