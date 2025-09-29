İSKİ tarih verdi: 10 saat su verilmeyecek!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde yapılacak çelik boru bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim Çarşamba saat 10.00-20.00 arasında Avcılar’ın bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

KESİNTİNİN NEDENİ BELLİ OLDU!

İSKİ, Avcılar ve Esenyurt ilçelerini kapsayan planlı su kesintisine ilişkin duyuru yaptı.

Açıklamaya göre, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde çelik boru isale hattında gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim 2025 Çarşamba 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Ambarlı, Cihangir, Deniz Köşkler ve Merkez.

Açıklamada, su kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almaları istendi.