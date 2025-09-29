İSKİ tarih verdi: 10 saat su verilmeyecek!

İSKİ tarih verdi: 10 saat su verilmeyecek!
Yayınlanma:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’ndeki çelik boru bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim Çarşamba günü saat 10.00-20.00 arasında Avcılar’ın bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde yapılacak çelik boru bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim Çarşamba saat 10.00-20.00 arasında Avcılar’ın bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

33.jpg

Malatya'daki su kesintisi halkı çileden çıkardı! Belediyenin kapısına dayandılarMalatya'daki su kesintisi halkı çileden çıkardı! Belediyenin kapısına dayandılar

KESİNTİNİN NEDENİ BELLİ OLDU!

İSKİ, Avcılar ve Esenyurt ilçelerini kapsayan planlı su kesintisine ilişkin duyuru yaptı.

Açıklamaya göre, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde çelik boru isale hattında gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim 2025 Çarşamba 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Ambarlı, Cihangir, Deniz Köşkler ve Merkez.

34.jpeg

Açıklamada, su kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almaları istendi.

Kaynak:ANKA

Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
‘Yeşil Sermaye’ için para toplayan imama 19 yıl sonra ceza
Türkiye
Bursa'da tepki çeken görüntü: Düğün konvoyunu durdurup havaya ateş açtılar!
Bursa'da tepki çeken görüntü: Düğün konvoyunu durdurup havaya ateş açtılar!
Doğum günü ölüm günü oldu!
Doğum günü ölüm günü oldu!
Yüksek ses tartışması cinayetle bitti
Yüksek ses tartışması cinayetle bitti