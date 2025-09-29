Malatya'daki su kesintisi halkı çileden çıkardı! Belediyenin kapısına dayandılar

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek mahallesinde, uzun süredir yaşanan su kesintileri mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Erkenek mahallesi sakinleri çözüm bulanamadığı gerekçesiyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) yetkililerine tepki gösterdi. Mahalleli, Gaziantep-Malatya yolu üzerindeki belediyeye ait bina önünde su kesintisini protesto etti.

BELEDİYEYE BİNASI ÖNÜNDE PROTESTO

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi sakinleri, uzun süredir yaşadıkları su kesintilerine çözüm bulanması amacıyla, Gaziantep-Malatya yolu üzerindeki belediyeye ait bina önünde toplandı.

Su kesintilerine çözüm bulanamadığı gerekçesiyle MASKİ yetkililerine tepki gösteren mahalle sakinleri, yetkililer olay yerine gelene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

“BÜYÜKŞEHİR OLDUK, DAHA KÖTÜ OLDUK”

Protesto sırasında bir yurttaş, “Büyükşehir olduk ki daha çok hizmetten faydalanalım, eski belediyeden daha kötü olduk. Eski belediyenin tadilatını bile yapamadı bunlar” diye konuştu.

Olay yerine gelen Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ise protestocularla görüşerek, sakinleşmeleri çağrısında bulundu. Kaymakam Sungur, “Mesele su ise, su yetersiz ise bir hafta içerisinde pazartesi gününe kadar çalışmaya başlayacak” sözünü verdi. Bunun üzerine yurttaşlar eylemi sonlandırdığı ifade edildi.