İşkence merkezine dönen bakımevi hakkında karar çıktı: Engellilere dışkı yedirip cinsel istismarda bulundular!

İstanbul Beylikdüzü’ndeki Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’nde engelli bireylere yönelik darp, istismar ve ihmallerin yaşandığı ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün hazırladığı rapora göre, 62 engelli birey 100’ün üzerinde vakada sistematik şiddete, aşağılamaya ve insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldı.

Skandal, 22 Kasım 2024’te 9 yaşındaki engelli bir çocuğun vücudunda darp, ısırık ve yanık izlerinin görülmesi üzerine ailesinin şikayetiyle ortaya çıktı. Aynı dönemde merkezde kalan bir başka engellinin şüpheli ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü incelemede, üç ay boyunca kamera kayıtları tek tek incelendi ve dehşet verici görüntüler tespit edildi.

Resmi rapora göre, bazı engellilerin aç bırakıldığı, çıplak gezdirildiği, zorla dışkı yedirildiği, şiddet ve aşağılamaya maruz kaldığı belirlendi. Fiziksel şiddet dışında psikolojik baskı ve ağır ihmal vakalarının da sistematik hale geldiği vurgulandı.

PERSONELİN ŞİDDETİ BELGELENDİ

Raporda personelin engellilere yönelik sert ve şiddet içeren müdahaleleri ayrıntılı şekilde sıralandı:

Sıla A. isimli bakım personelinin engelli bireylerden birinin üzerine yürüyerek kafasına vurduğu, ardından ittirerek yatağa yatırdığı ve yaklaşık 20 saniye kadar bu şekilde tuttuğu… Yerde oturmakta olan engelli bireye tokat attığı görülmektedir.

Aleyna K. isimli bakım personelinin yerdeki engelli bir bireye tükürdüğü görülmektedir. Sıla A. isimli bakım personelinin engelli bireyi giydirdiği esnada iki defa tokat attığı görüldü.

Bakım personeli Burak K. ve Okan D. engellilere tokat attı. Ayrıca Burak K. bir engelliye koşarak tekme attı. Bakım personeli Abdullah A. da engellilere şiddet uyguladı. Ömer D. isimli bakım personeli camdan dışarıyı izleyen engellinin kafasını tutup cama vurdu.

ENGELLİ GENÇ ÖLMEDEN ÖNCE DÖVÜLMÜŞ

En çarpıcı iddialardan biri ise engelli Uğur Y.’nin ölümüne dair. Raporda şu ifade yer aldı:

"22 Kasım 2024’te engelli Uğur Y. dövülerek odaya sokuldu. Çalışanlar odaya ip götürdü. Yaklaşık 5 saat sonra kuruma gelen 112 ekipleri tarafından Uğur Y. branda ile taşınarak odadan çıkarıldı ve Y.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi"

BAKIMEVİ KAPATILDI

Bakanlık, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada bakım merkezinin kapatıldığını, ihmali bulunan tüm çalışanların görevine son verildiğini, haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu ve dava sürecine müdahil olunacağını duyurdu. Ayrıca, mağdur engellilerin güvenliği için farklı bakım merkezlerine nakil sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan özel bir bakım merkezine yönelik bugün bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan özel bakım merkezi ile ilgili iddiaların tespitinin ardından il müdürlüğümüzce ivedilikle teftiş başlatılmıştı. İddialara ilişkin ihmali bulunan kişilerin iş akdi feshedilip, Cumhuriyet Başsavcılığına Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştu. Söz konusu özel bakım merkezine yönelik kapatma kararı alınmış olup, kurumdan hizmet alan engelli bireylerin başka merkezlere yerleştirilme süreci başlatılmıştır. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için bizzat suç duyurusunda bulunduğumuz ve müdahil olduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz."

AKP YÖNETİCİSİ ZİYARET ETMİŞ

Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’nin sahiplerinin iktidara yakın olduğu iddia edildi.

24 Mayıs 2025’te AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık ve Kadın Kolları Başkanı Bahar Güngörmüş’ün kurumu ziyaret ettiği bildirildi.