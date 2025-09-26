Engellilere dışkı yedirdiler üzerlerine tükürdüler ve dövdüler! Bu 'bakım evi' hâlâ faaliyette

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’yle (Mor Menekşe Otizm Akademisi)

ilgili hazırlanan resmi rapor, merkezde kalan engelli bireylerin ağır ihmal ve istismara maruz kaldığını ortaya koydu.

22 Kasım 2024’te 9 yaşındaki engelli bir çocuğun vücudunda darp, ısırık ve yanık izleri gören ailesi, olayı emniyete bildirdi.

Aynı dönemde merkezde kalan başka bir engellinin şüpheli ölümüyle ilgili de savcılık harekete geçti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, skandalın boyutunun çok daha büyük olduğu ortaya çıktı.

100'DEN FAZLA İSTİSMAR VAKASI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün hazırladığı rapora göre, merkezde kalan 62 engelli bireyin 100’ün üzerinde istismar ve ihmal vakasına maruz kaldığı belirlendi. Üç ay boyunca incelenen kamera kayıtları, insan onurunu zedeleyen görüntülerle doluydu.

İŞTE DEVLETİN RESMİ RAPORUNDAKİ KAN DONDURAN AÇIKLAMALAR

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; kamera kayıtlarına dayanılarak düzenlenen resmi raporun sonuç kısmında şunlar yer aldı:

Sorumlu Müdür Aybüke L.’nin sorumluluğunda olan kuruluş içerisinde engelli bireylerin kıyafetlerinin bakımsız, yırtık, kirli ve kendi bedenlerine uygun olmayan kıyafetler olduğu, kıyafet bedenlerinin uygun olmaması nedeniyle alt kıyafetlerinin sıklıkla üzerlerinden düştüğü, bazı engellilerin vücut temizliklerinin yapılmadığı ve birçok engelli bireyin gözle görünür seviyede vücut kitle indeksinin çok düşük olduğu anlaşıldı. Engellilerin kurumun her alanında, zaman zaman uzun süre tamamen çıplak olarak dolandıkları, çıplak oldukları durumlarda kata girip çıkan personellerin uzun süre engellileri giydirmediği, engelli bireylerin çıplak olduğu durumlarda yanlarında diğer yaş ve cinsiyet gruplarından engelli bireyler ile her iki cinsiyetten personellerin de sıklıkla bulunduğu anlaşıldı.

Engelli çocukların kötü muamele gördüğü kreşin fiyatı dudak uçuklattı

DIŞKI YEMİŞLER...

Engelli bireylerin sıklıkla dışkı ve idrarlarını ortak alana yaptığı ancak hem alanın hem de engelli bireylerin görülmesine rağmen uzun zaman sonra temizlendiği, engelli bireylerin ortak alana yaptıkları dışkıların başka engelliler tarafından yenildiği ancak müdahale edilmediği, kıyafetlerinin ve vücutlarının dışkı bulaşmış şekilde uzun saatler bekletildiği görüldü.

KOVADAN SU İÇİLMİŞ...

Düzenli bir banyo kullanımının olmadığı, kurum zemininin fayans olmasına rağmen engelli bireylerin ortak alanlarda yerde yattıkları, çıplak ayak ile dolaştıkları, zemin kattaki ortak alanın küçük yaş grubu için yatak odası olarak kullanıldığı ve bu sırada da yerde minder üzerinde uyudukları anlaşıldı. Tavandan akan su için ortak alanlara kovaların konulduğu ve engelli bireylerin bu kovalardan su içtiği görüldü.

YEMEK BİLE VERMEMİŞLER

Ara öğünlerin her gün verilmediği, verildiği zamanlarda rastgele dağıtımların olduğu, her engelli bireye verilmediği, takibinin yapılmadığı için engelli bireylerin birbirilerinin öğünlerini aldığı ve birçok engelli bireyin yeterli öğün alamadığı anlaşıldı. Yemekhane alanını gören kameralarda ise bazı engelli bireylerin yine tamamen üstsüz bir şekilde yemekhane katında dolaştığı, kıyafetlerinin üzerlerinden düştüğü, yemek yiyen engelli bireylerin sıklıkla öğünlerini tamamlayamadan yemekhaneden çıkarıldığı, her engelli bireyin tepsisinde aynı yemeklerin olmadığı, bazılarına sadece çorba verildiği görüldü.

ENGELLİLER YERLERDE SÜRÜKLENEREK TAŞINDI

Yere düşen yemeklerin tekrardan tabaklara geri koyulduğu, yerden yemek yemelerine müdahale edilmediği, bazı engellilerin yeterli sandalye ve masa olmaması nedeniyle yerde oturtulup önlerine tepsi konulduğu, başkasından kalan yiyeceklerin başka bir engelli bireye verildiği, engelli bireylerin bezlerinin zaman zaman mutfak çöpüne atıldığı ve engelli bireylerin çöpleri karıştırdığı, engellilerin yerlerde sürüklenerek taşındığı anlaşıldı.”

KORKUTUP VİDEO ÇEKMİŞLER! ŞİDDET, TEHDİT VE CİNSEL İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ DE VAR

Raporda, çalışan personelin engellilere yönelik fiziksel şiddeti de detaylı biçimde yer aldı:

“Sosyal Çalışmacı Berfin Y.’nin engelli bir çocuğu kollarından tutarak yerde sürüklediği ve ardından odalarda birinin içine koyarak kapıyı üzerine kilitlediği görüldü. Aleyna K. isimli bakım personelinin engelli bireyin kıyafetinden ve kollarından tutarak zor kullanıp yerde sürükleyerek odaya çektiği görülmektedir. Bakım personeli İlayda T.’nin korku temalı bir maskeyi yüzüne takarak kata engelli bireyleri korkuttuğu, Sıla A. isimli bakım personelinin video çektiği, Dilara T. isimli personelin de gülerek eşlik ettiği anlaşıldı. Engelli çocuklardan birinin yerde uzanır şekilde olduğu başka bir engellinin üzerine çıkarak yaklaşık iki dakika boyunca kafasına bastırdığı, kalktıktan bir süre sonra yerdeki engellinin kasılma ve titreme davranışın olduğu 20 dakika kadar çocuğun yerde hareketsiz bir şekilde yattığı anlaşıldı… Engelli bireylerin kurum içerisinde çıplak olarak dolaştıkları, birbirlerinin özel bölgelerine dokundukları görüldü. Engelli birey tarafından başka bir engelli bireyin sırtına devamlı gören engelli bireyin oda içerisinde kaçmaya çalıştığı ancak diğer engelli birey tarafından kaçmasının engellenerek bir süre daha şiddete devam ettiği, bu sırada dışarıdan bir müdahalenin olmadığı. Engelli bireyin kendisinden yaşça küçük olan engelli bir bireye aralıksız tokatlar ve dışarıdan bir müdahalenin olmadığı görülmektedir."

PERSONELİN ŞİDDETİ BELGELENDİ! ENGELLİYE TÜKÜRDÜ

Raporda personelin engellilere yönelik sert ve şiddet içeren müdahaleleri ayrıntılı şekilde sıralandı:

Sıla A. isimli bakım personelinin engelli bireylerden birinin üzerine yürüyerek kafasına vurduğu, ardından ittirerek yatağa yatırdığı ve yaklaşık 20 saniye kadar bu şekilde tuttuğu… Yerde oturmakta olan engelli bireye tokat attığı görülmektedir. Aleyna K. isimli bakım personelinin yerdeki engelli bir bireye tükürdüğü görülmektedir. Sıla A. isimli bakım personelinin engelli bireyi giydirdiği esnada iki defa tokat attığı görüldü. Bakım personeli Burak K. ve Okan D. engellilere tokat attı. Ayrıca Burak K. bir engelliye koşarak tekme attı. Bakım personeli Abdullah A. da engellilere şiddet uyguladı. Ömer D. isimli bakım personeli camdan dışarıyı izleyen engellinin kafasını tutup cama vurdu.

ENGELLİ GENÇ ÖLMEDEN ÖNCE DÖVÜLMÜŞ

En çarpıcı iddialardan biri ise engelli Uğur Y.’nin ölümüne dair. Raporda şu ifade yer aldı:

"22 Kasım 2024’te engelli Uğur Y. dövülerek odaya sokuldu. Çalışanlar odaya ip götürdü. Yaklaşık 5 saat sonra kuruma gelen 112 ekipleri tarafından Uğur Y. branda ile taşınarak odadan çıkarıldı ve Y.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi"

AVUKAT SOPA SALLADI

Gazeteci İsmail Arı'nın ulaştığı kurum yetkilileri açıklama yapmazken, kendisini kurumun avukatı olarak tanıtan bir kişi şunları söyledi:

“Bu konuya dair devam eden bir savcılık soruşturması var. Yakında iddianame hazırlanacak. Hem siz hem de gazetenizden şikâyetçi olacağım. Böyle bir haber yapamazsınız.”

AKP YÖNETİCİSİ ZİYARET ETMİŞ

Tüm bu iddialara rağmen Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’nin faaliyetlerine devam ettiği, merkezin sahiplerinin iktidara yakın olduğu iddia edildi.

24 Mayıs 2025’te AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık ve Kadın Kolları Başkanı Bahar Güngörmüş’ün kurumu ziyaret ettiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında bazı kişilerin ifadesi alınsa da gözaltına alınan ya da tutuklanan kimse bulunmuyor.