Engelli çocukların kötü muamele gördüğü kreşin fiyatı dudak uçuklattı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde özel bir kreşte görev yapan öğretmenlerin çocuklara kötü muamelede bulunduğuna dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ekol TV muhabiri Burak Emek'in aktardığına göre, kötü muameleye maruz kalanların arasında işitme-konuşma engelli ve otizmli çocukların da yer aldığı öğrenildi.

Ailelerin bir kısmı yaşananlardan daha önce haberdar değilken, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından birçok veli kreşin önüne giderek tepki gösterdi. Ancak hiçbir yetkiliye ulaşamadılar.

NİSANDA BAŞLADI

Olayın Nisan ayında yaşandığı, ilk şikâyetin de o dönemde yapıldığı öğrenildi. Mayıs ayında mahkeme kararıyla istenen güvenlik kamerası kayıtları, geçtiğimiz günlerde polis tarafından incelenerek ortaya çıkarıldı. Görüntülerde, çocukların uyurken sertçe uyandırıldığı, öğretmenlerin çocukların başında uyuduğu, bazı çocuklara bağırıldığı ve hatta bir çocuğun arkadaşının boğazını sıkmasına rağmen müdahale edilmediği görüldü.

AĞLAYINCA ALAY EDİP DÜŞÜNME KÖŞESİNE GÖNDERDİLER

Çocuklara ağladıkları sırada alay edilmesi ve zorla "düşünme köşesi"ne gönderilmeleri de kayıt altına alındı.

Görüntülerin basına yansımasının ardından birçok veli kreş önünde toplandı.

DHA'ya konuşan velilerden Şiyar Göktimur, şunları ifade etti:

“Çocuğum 1-1,5 yıl önce bu kreşe başladı. Bu süreçte çocuğumun gelişimi daha geriye gitti. Bunu fark edemiyorduk. 3 yetişkin insan evladı, şeytandan beter insanlar, burada bütün 2-3 yaşındaki çocukları yerlerde sürüklüyorlar, şiddet uyguluyorlar, hakaret ediyorlar. Bu resmi denetlenen bir kurum. Kreş bu durumu 6 aydır gizliyor, 6 aydır çocuklarımıza burada şiddet uygulamaya devam ediyorlar. Bugün geldik buraya, bir tane yetkili yok. Hepsi kaçıp gitmişler. Bunun muhatabı kim? Kamera kayıtları neden 6 aydır kamuoyuyla paylaşılmıyor? Bunun hesabını hukuk önünde tek tek soracağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kamera kayıtları yeni ortaya çıktı, çocuğuma her gün şiddet uyguluyorlarmış. Çocuğumda konuşma güçlüğü vardı, buraya kaydetmemi önerdiler. Biz de getirip kaydettik. Burada dil terapisi görsün, konuşabilsin, gündüz zaman geçirsin diye. Ama daha da geriye atmışlar çocuğu. Her gün çocuğa bağırıp çağırıyor, hakaret ediyorlarmış"

Dün akşam saatlerinde 5 olan şikâyetçi sayısı bugün 10’a yükseldi. Aileler Diyarbakır Adliyesi önünde toplanmayı sürdürürken, daha fazla ailenin de şikâyette bulunması bekleniyor.

DHA’nın görüştüğü kreş yetkilileri ise çocuklara kötü muamele yapıldığı iddialarını reddetti. Görüntülerin çocukların oyun oynadığı anlara ait olduğunu ve herhangi bir ihmal ya da şiddet olmadığını savundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen ihbarın ardından İl Müdürlüğümüzce ilgili özel kreş hakkında ivedilikle inceleme başlatılmış, iddiaların çok yönlü araştırılması için muhakkik görevlendirilmiştir” ifadelerini kullandı. Bakanlık ayrıca şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenlerin kreş yönetimi tarafından görevden alındığını ve sürece müdahil olduklarını belirtti.

FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Burak Emek’in aktardığına göre, söz konusu kreşte tam günün aylık eğitim ücreti aylık 20 bin TL, yarım gün ise 16 bin TL.