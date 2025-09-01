CHP'li Özçağdaş: Kreş kapatıp tarikat okullarına destek veriyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "İktidar; okulları açmak yerine Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin açmış olduğu kreşleri kapatmaya çalışıyor, sıbyan mekteplerinin, ne olduğu belirsiz tarikat, cemaat ve benzeri yapıların açtığı eğitim kurumlarına destek vermeye devam ediyor." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özçağdaş, "Okulların başlama dönemi aileler için de ayrı bir heyecan ama aynı zamanda maalesef sıkıntılarla dolu bir dönem. Bugün okuluna başlayamayan çok sayıda öğrencimiz de var. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı her seçim döneminde vaat olarak yazmasına rağmen 5 yaşı zorunlu eğitim haline getirmedi. Halen sadece 5 yaş grubundaki çocuklarımızın sadece yüzde 84,26'sı okullaşabiliyor. Bu hedef bir türlü tutturulamıyor. 3-5 yaş grubunda okullaşma oranı ise yüzde 51,89. Yani iki öğrencimizden birisi okul öncesi eğitim alabiliyor" ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR TARİKAT, CEMAAT VE BENZERİ YAPILARA DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR"

İktidarın verdiği sözleri tutmadığını iddia eden Suat Özçağdaş, "İktidar; okulları açmak yerine Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin açmış olduğu kreşleri kapatmaya çalışıyor, sıbyan mekteplerinin, ne olduğu belirsiz tarikat, cemaat ve benzeri yapıların açtığı eğitim kurumlarına destek vermeye devam ediyor. Daha önceki dönemlerde okul öncesi öğrencilerine verilen yemek, tüm öğrencilere yaygınlaştırılacağı sözü verilmesine rağmen çocuklarımızın önünden alındı. Yetmedi, katkı payı uygulamasıyla yoksul ailelerin bir de bu okullar için para ödemelerinin önü açıldı. İktidar söz verdiği halde kreş açmak yerine 'anne' projesiyle 'komşu anne' projesiyle evleri kreşe döndürmeye çalışıyor. Oysa Türkiye'de çocuklarımızın ihtiyacı olan şey bu alanda eğitimlerini almış öğretmenlerin bulundukları kreşlerin sayısını, anaokullarının sayısını ihtiyaç dahilinde artırmak ve bu yaş grubundaki tüm çocuklarımızın okullaşmasını sağlamak olmalı" diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

