IŞİD üyesi Kilis’te yakalandı!

IŞİD üyesi Kilis’te yakalandı!
Yayınlanma:
Kilis’te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla terör örgütü IŞİD üyesi bir kişi yakalandı. Yakalanan IŞİD’li sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüten ve ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yapan R.B. isimli, şahsın Kilis’te olduğunu tespit etti.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI!

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, IŞİD üyesi R.B., saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.

14 kişilik IŞİD'li aile Suriye sınırını nasıl aştı? Kan donduran ceset detayı ortaya çıktı14 kişilik IŞİD'li aile Suriye sınırını nasıl aştı? Kan donduran ceset detayı ortaya çıktı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Gözaltına alınan R.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

kiliste-deas-uyesi-tutuklandi-942200-279809.jpg

ANKARA’DA YAŞANAN CİNAYET KAN DONDURMUŞTU!

Geçtiğimiz günlerde ülke, terör örgütü IŞİD sempatizanı 14 kişilik ailenin Ankara’da servis şoförü Binali Aslan’ı öldürerek minibüsünü gasbetmesi olayıyla sarsılmıştı. IŞİD sempatizanı ailenin 2023 yılında Fransa’dan Türkiye’ye geldiği tespit edilmiş ve olaydan bir gün önce bir güvenlik sistemine takılmamak için Demetevler’den AŞTİ’ye kadar yürüdüğü ve yanlarındaki pompalı tüfekle bir parkta bekledikleri ortaya çıkmıştı.

Kaynak:DHA

Ramazan Gülten Halk TV'ye konuştu: Kızım için masal yazıyorum
İstanbul'un 22 ilçesine kritik uyarı! 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak: Önleminizi alın
Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Türkiye
Maraş Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ökkeş Şendiller öldü
Maraş Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ökkeş Şendiller öldü
Tokalaşma krizine AKP'den açıklama
Tokalaşma krizine AKP'den açıklama
Aydın’da feci olay: Çamaşır asarken 5. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
Aydın’da feci olay: Çamaşır asarken 5. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi