IŞİD üyesi Kilis’te yakalandı!

Kilis’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüten ve ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yapan R.B. isimli, şahsın Kilis’te olduğunu tespit etti.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI!

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, IŞİD üyesi R.B., saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.

14 kişilik IŞİD'li aile Suriye sınırını nasıl aştı? Kan donduran ceset detayı ortaya çıktı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Gözaltına alınan R.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ANKARA’DA YAŞANAN CİNAYET KAN DONDURMUŞTU!

Geçtiğimiz günlerde ülke, terör örgütü IŞİD sempatizanı 14 kişilik ailenin Ankara’da servis şoförü Binali Aslan’ı öldürerek minibüsünü gasbetmesi olayıyla sarsılmıştı. IŞİD sempatizanı ailenin 2023 yılında Fransa’dan Türkiye’ye geldiği tespit edilmiş ve olaydan bir gün önce bir güvenlik sistemine takılmamak için Demetevler’den AŞTİ’ye kadar yürüdüğü ve yanlarındaki pompalı tüfekle bir parkta bekledikleri ortaya çıkmıştı.