14 kişilik IŞİD'li aile Suriye sınırını nasıl aştı? Kan donduran ceset detayı ortaya çıktı

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) servis taşımacılığı yapan 65 yaşındaki Binali Aslan’dan 21 Eylül’den bu yana haber alınamıyordu. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından yapılan incelemelerde, Aslan’ın en son 14 kişilik bir aileyi AŞTİ’den aldığı ve aracın Ankara, Mersin, Hatay güzergâhında ilerlediği tespit edildi.

AİLE ÇATIŞMAYA GİRDİ

MİT ve emniyetin ortak çalışmasında, şoförün aracına binen 14 kişilik ailenin Hatay’dan Suriye’nin İdlib kentine geçtiği belirlendi. Ailenin kaldığı Atme bölgesine operasyon düzenlendi. Teslim olun çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 8 kişi öldürüldü, 2 kişi yaralandı, 4 kişi sağ yakalandı.

ASLAN'IN CESEDİ ORMANDA BULUNDU

Yakalanan şüphelilerin ifadeleriyle Binali Aslan’ın cesedi Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Kaburgediği Köyü yakınlarında ormanlık alana gömülü halde bulundu.

Servis şoförünü katletmişlerdi! IŞİD sempatizanı aile Türkiye'ye Fransa’dan gelmiş

480 KİLOMETRE CESETLE YOL YAPMIŞLAR

Ailenin, Aslan’ı Ankara çıkışında öldürdüğü, cesedi araçta 480 kilometre taşıyarak Mersin’e kadar götürdüğü ve orada gömdüğü belirlendi. Ardından aynı araçla Hatay’a geçtikleri, oradan da Suriye’ye kaçtıkları anlaşıldı.

SURİYE'YE NASIL GEÇTİLER?

Anne, baba ve 12 çocuktan oluşan ailenin IŞİD sempatizanı olduğu tespit edildi. En küçüğü 34 yaşında olan aile üyelerinin 2023’te Fransa’dan Türkiye’ye geldikleri, bir süre Mersin ve Kayseri’de kaldıktan sonra Ankara Yenimahalle’deki akrabalarının yanına yerleştikleri öğrenildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; bu kadar kalabalık bir ailenin Türkiye’de nasıl dikkat çekmeden dolaştığı, güvenlik takibinden nasıl kaçtığı ve Suriye’ye nasıl geçebildiği soruları ise hâlâ yanıt bekliyor.