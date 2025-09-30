Servis şoförünü katletmişlerdi! IŞİD sempatizanı aile Türkiye'ye Fransa’dan gelmiş

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) minibüsü ile taşımacılık yapan ve 21 Eylül günü kaybolan 65 yaşındaki Binali Aslan’ın, 26 Eylül günü, Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Kaburgediği Mahallesi’nde ormanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda terör örgütü IŞİD sempatizanı 14 kişilik ailenin, Binali Aslan ile Gölbaşı ilçesine gitmek için anlaştıkları, ailenin Aslan'ı öldürerek cesedini gömdüğü tespit edildi. Ailenin daha sonra Aslan’ın minibüsünü gasbederek Suriye'ye geçtiği belirlendi.

MİT'ten Suriye'de kritik operasyon: 8’i ölü 2’si yaralı 4’ü sağ olarak ele geçirildi!

ŞAHISLARDAN 8’İ ÖLÜ, 2’Sİ YARALI, 4’Ü İSE SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ!

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda İdlip-Atme bölgesinde olduğu belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada şahıslardan 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirildi. IŞİD terör örgütü sempatizanı ailenin, Ankara’da evlerinde kaldığı belirlenen 2 akrabası M.A. ve N.S. ise tutuklandı.

2023 YILINDA TÜRKİYE’YE GELMİŞLER!

Uzun bir süre boyunca Fransa’da kalan ailenin, terör örgütü IŞİD sempatizanı olduğu ve 2023 yılında Türkiye’ye geldiği, Mersin ve Kayseri’de bir süre kaldıktan sonra ise Ankara’ya taşındığı tespit edildi. Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler semtinde ikamet eden akrabalarının yanına yerleşen ailenin, Ankara'ya taşındığı tespit edildi.

POMPALI TÜFEKLE PARKTA BEKLEMİŞLER!

Akrabalarının yanına yerleşen 12 çocuklu ailenin en küçük ferdinin 34 yaşında olduğu bildirilirken şahısların, olaydan bir gün önce herhangi bir güvenlik sistemine takılmamak için Demetevler’den AŞTİ’ye kadar yürüdüğü ve yanlarındaki pompalı tüfekle otogar yakınındaki bir parkta bekledikleri ortaya çıktı.

Şahısların, yolculuk için anlaştıkları Binali Aslan’ı, Gölbaşı yakınlarında öldürdükleri, cesedi Mersin'in Tarsus ilçesinde araziye gömdükten sonra Hatay üzerinden Suriye’ye geçtikleri tespit edildi. Ailenin amacının ise Suriye’de yaşamak olduğu öğrenildi.

