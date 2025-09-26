İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Tülmen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adıyaman’da tütün toplamaktan dönen işçilerinin taşındığı minibüs devrildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

İsmail Altundağ yönetimindeki 64 ADH 681 plakalı minibüsün arka sol lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, devrildi.

20 İŞÇİ YARALANDI

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler tarafından minibüsten çıkarılan ve ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 20 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Emniyet birimleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.