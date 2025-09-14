Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
Yayınlanma:
Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kaza sonucu 15 kişi yaralandı.

Sivas-Erzincan karayolu Suşehri ilçe girişinde, saat 18.30 sıralarında meydana gelen feci kazada, edinilen bilgilere göre ürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 38 AEE 210 plakalı otomobil ile 34 GB 5232 plakalı içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı.

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-otomob-913241-271323.jpg

Fındık bahçesinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, çarpışmanın şiddetiyle devrilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-otomob-913243-271323.jpg

Kaza sonucu ilk tespitlere göre 15 tarım işçisi yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişklin inceleme başlatıldı.

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-otomob-913244-271323.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

