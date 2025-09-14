Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Sivas-Erzincan karayolu Suşehri ilçe girişinde, saat 18.30 sıralarında meydana gelen feci kazada, edinilen bilgilere göre ürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 38 AEE 210 plakalı otomobil ile 34 GB 5232 plakalı içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı.

Fındık bahçesinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, çarpışmanın şiddetiyle devrilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu ilk tespitlere göre 15 tarım işçisi yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişklin inceleme başlatıldı.