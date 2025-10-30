İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 10 kişi yaralandı
Tokat'ta işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Korkutan kaza, sabah saatlerinde, Erbaa-Niksar kara yolu Gürçeşme Kavşağı'nda meydana geldi.
V. Y. idaresindeki işçi servisi minibüsü, M.K. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
10 KİŞİ YARALANDI
Araçlardaki Halil Çetin, Hatice Çetin, Ebru Demir, Meral Üşenmez, Bircan Karaaslan, Nurhan Karaman, Pınar Kusadır, Nuray Demirel, Merve Sırtıkara ve Şahadet Yılmaz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.