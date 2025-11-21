İşçi havalandırma boşluğuna düştü: İtfaiye duvarı kırdı

Mersin'in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanda iş kazası meydana geldi. İnternet şirketinde çalışan A.P., kablo çekmek için çıktığı binanın damından dengesini kaybederek bir metre genişliğindeki havalandırma boşluğuna düştü.

İTFAİYE DUVARI KIRARAK ULAŞTI

Apartman sakinlerinin yardım çağrıları üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunda sıkışan A.P.'ye ulaşmak için binanın birinci katında duvarı kırarak operasyon başlattı.

AÇIK KIRIK TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık bir saat süren titiz çalışma sonucu A.P. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk incelemelerde işçinin ayağında açık kırık tespit edildi. Yaralının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, polisin ise olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.