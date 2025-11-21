İşçi havalandırma boşluğuna düştü: İtfaiye duvarı kırdı

Yayınlanma:
Mersin'in Tarsus ilçesinde internet kablosu çekmek için çıktığı binanın damından havalandırma boşluğuna düşen işçi, itfaiye ekiplerinin duvarı kırarak yaptığı operasyonla kurtarıldı. Ayağında açık kırık tespit edilen işçi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanda iş kazası meydana geldi. İnternet şirketinde çalışan A.P., kablo çekmek için çıktığı binanın damından dengesini kaybederek bir metre genişliğindeki havalandırma boşluğuna düştü.

Elazığ'da iş cinayeti! İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdiElazığ'da iş cinayeti! İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

İTFAİYE DUVARI KIRARAK ULAŞTI

Apartman sakinlerinin yardım çağrıları üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunda sıkışan A.P.'ye ulaşmak için binanın birinci katında duvarı kırarak operasyon başlattı.

Samsun’da korkunç olay! İnşaatta darbedilen işçi beyin kanaması geçirdiSamsun’da korkunç olay! İnşaatta darbedilen işçi beyin kanaması geçirdi

AÇIK KIRIK TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık bir saat süren titiz çalışma sonucu A.P. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk incelemelerde işçinin ayağında açık kırık tespit edildi. Yaralının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, polisin ise olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Türkiye
Edirne’de depo yangını! Tüm eşyalar küle döndü
Edirne’de depo yangını! Tüm eşyalar küle döndü
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama