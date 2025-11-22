İş yerinde silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı

Yayınlanma:
Zeytinburnu'nda bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan iş yeri sahibi polis tarafından yakalandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir iş yerinde silahlı kavga çıktı. Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokak'taki iş yerine giden Fatih A. ve Ümit Ö. ile iş yeri sahibi H.A. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A.'nın silahını çekerek Fatih A. ve Ümit Ö.'ye ateş ettiği belirlendi. İş yerinin dışında bekleyen iki kişinin de ateşe karşılık vermesiyle çatışma büyüdü. Olay yerinde yapılan incelemelerde Fatih A. ve Ümit Ö.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

İstanbul'da bir hakim silahlı saldırıya uğradı! Saldırgan en yakını çıktıİstanbul'da bir hakim silahlı saldırıya uğradı! Saldırgan en yakını çıktı

YAN DÜKKANIN ÖNÜNDEKİ KİŞİ YARALANDI

Çatışma sırasında yan dükkanın önünde bulunan bir kişi, seken kurşunlarla ayağından yaralandı. Yaralı kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

2 arkadaşa sokak ortasında silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada2 arkadaşa sokak ortasında silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada

İŞ YERİ SAHİBİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan iş yeri sahibi H.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

