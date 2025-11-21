İstanbul'da bir hakim silahlı saldırıya uğradı! Saldırgan en yakını çıktı
İstanbul Ümraniye’de Hakim Z.Y, otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan hakimin durumu iyi. Saldırgan en yakını çıktı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Hakim Z.Y. aracına binmek üzereyken saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda Hakim Z.Y. bacağından yaralandı. Ekranhaber'in haberine göre; Hakim Z.Y. hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan hakimin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
EN YAKINI ÇIKTI
Saldırgan da yakalandı. Hakim Z.Y'ye silah ile saldıran şahsın, kardeş olduğu ortaya çıktı.
Hakim Z.Y.'nin kardeşi hakkında şikayetçi olup olmadığı ve husumetin neyden kaynaklı olduğu henüz öğrenilemedi.