İstanbul'da bir hakim silahlı saldırıya uğradı! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Hakim Z.Y. aracına binmek üzereyken saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda Hakim Z.Y. bacağından yaralandı. Ekranhaber'in haberine göre; Hakim Z.Y. hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan hakimin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EN YAKINI ÇIKTI

Saldırgan da yakalandı. Hakim Z.Y'ye silah ile saldıran şahsın, kardeş olduğu ortaya çıktı.

Ölen avukatların kimlikleriyle hukuk mezunu oldular! Üniversite sistemini hacklemişler

Hakim Z.Y.'nin kardeşi hakkında şikayetçi olup olmadığı ve husumetin neyden kaynaklı olduğu henüz öğrenilemedi.