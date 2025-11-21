İstanbul'da bir hakim silahlı saldırıya uğradı! Saldırgan en yakını çıktı

Yayınlanma:
İstanbul Ümraniye’de Hakim Z.Y, otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan hakimin durumu iyi. Saldırgan en yakını çıktı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Hakim Z.Y. aracına binmek üzereyken saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda Hakim Z.Y. bacağından yaralandı. Ekranhaber'in haberine göre; Hakim Z.Y. hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan hakimin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EN YAKINI ÇIKTI

Saldırgan da yakalandı. Hakim Z.Y'ye silah ile saldıran şahsın, kardeş olduğu ortaya çıktı.

Ölen avukatların kimlikleriyle hukuk mezunu oldular! Üniversite sistemini hacklemişlerÖlen avukatların kimlikleriyle hukuk mezunu oldular! Üniversite sistemini hacklemişler

Hakim Z.Y.'nin kardeşi hakkında şikayetçi olup olmadığı ve husumetin neyden kaynaklı olduğu henüz öğrenilemedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor