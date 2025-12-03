İran'da deprem: Van'da da hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre İran'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'ın Özalp ilçesinde de hissedildi.

Saat 15.05'te meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derininde gerçekleşti.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.9 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Deprem yerin 5 kilometre derininde gerçekleşti.