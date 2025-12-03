İran'da deprem: Van'da da hissedildi!

İran'da deprem: Van'da da hissedildi!
Yayınlanma:
AFAD'ın aktardığı verilere göre İran'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre İran'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'ın Özalp ilçesinde de hissedildi.

Saat 15.05'te meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derininde gerçekleşti.

Malatya Valiliği 'son tarih' diyerek duyurdu: İmzalamayanın hakkı iptal edilecekMalatya Valiliği 'son tarih' diyerek duyurdu: İmzalamayanın hakkı iptal edilecek

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.9 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Deprem yerin 5 kilometre derininde gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Türkiye
Bu kez de öğrencilerin ilkokul bahçesindeki şiddet görüntüleri ortaya çıktı: Okullarda neler oluyor?
Bu kez de öğrencilerin ilkokul bahçesindeki şiddet görüntüleri ortaya çıktı: Okullarda neler oluyor?
İmamoğlu davası Türkiye için bir fırsat
İmamoğlu davası Türkiye için bir fırsat
MESEM'i protesto ettiği için gözaltına alınmışlardı: 17 TİP üyesi tutuklamaya sevk edildi
MESEM'i protesto ettiği için gözaltına alınmışlardı: 17 TİP üyesi tutuklamaya sevk edildi