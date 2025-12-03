İran'da deprem: Van'da da hissedildi!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre İran'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'ın Özalp ilçesinde de hissedildi.
Saat 15.05'te meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [39.88 km] Özalp (Van)
Tarih:2025-12-03
Saat:15:05:56 TSİ
Enlem:38.80028 N
Boylam:44.71778 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/LV5ASx9R8p@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.9 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.
Deprem yerin 5 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 3, 2025
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI https://t.co/tKTvfJfgIg
03.12.2025, 15:05:55 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli