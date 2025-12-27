Eczanelerde 'zayıflama iğnesi' alarmı! Komşu tavsiyesi karaborsaya düşürdü

Obezite ile mücadelede devrim niteliğinde görülen ve "zayıflama iğnesi" olarak bilinen GLP-1 grubu ilaçlar, son haftalarda eczane raflarından tamamen çekildi. Protein yapılı olmaları nedeniyle üretim süreçleri oldukça zorlu olan bu ilaçlar, dünya genelindeki yüksek talep ve Türkiye'deki kontrolsüz kullanım nedeniyle bulunamaz hale geldi. Özellikle yeni nesil moleküllerin yok satması, gerçek ihtiyaç sahiplerinin tedaviye ulaşmasını zorlaştırıyor.

CERRAHİ ETKİSİ YARATAN YENİ NESİL İLAÇLAR

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, bu ilaç grubunda 35 firmanın 37 yeni ürün üzerinde çalıştığını belirterek çarpıcı veriler paylaştı. Yeni nesil ilaçların %27’ye varan kilo kaybı sağladığını ve bu oranın obezite cerrahisine yaklaştığını ifade eden Yıldız, önümüzdeki iki yıl içinde daha etkili hap formlarının da piyasaya gireceğini müjdeledi. Ancak mevcut ürünlerin üretim kapasitesinin küresel talebin çok gerisinde kaldığını vurguladı.

KONTROLSÜZ KULLANIMIN GİZLİ TEHLİKELERİ

İlaçların doktor kontrolü dışında "estetik" amaçlarla veya tavsiye üzerine kullanılmasının ağır bedelleri olabileceği belirtiliyor. Prof. Dr. Yıldız’ın uyarılarına göre yanlış kullanım, ciddi mide-bağırsak problemleri ve sıvı kaybı, böbrek fonksiyon bozukluğu ve pankreas iltihabı, yetersiz protein alımı ve egzersiz eksikliği durumunda geri dönüşü zor kas kayıplarına yol açabiliyor.

ÜRETİCİ FİRMADAN 55 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Tedarik sorununa dair açıklama yapan üretici firma Lilly, 2020'den bu yana üretim kapasitesini artırmak için 55 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarını duyurdu. Sağlık Bakanlığı onaylı fiyatların dışındaki fahiş fiyat şikayetlerine karşı uyaran firma, güvenli erişim için tek adresin eczaneler olduğunu hatırlattı.

ECZACILAR: "ELİMİZDE TUTMUYORUZ, ÜRÜN GELMİYOR"

İlaçların zam beklentisiyle depolandığı iddialarını yalanlayan Uzman Eczacı Kâzım Aykanat, sorunun temelinde ürünün Türkiye’ye sınırlı sayıda gelmesi olduğunu belirtti. Aykanat, gelen kısıtlı stoğu öncelikle düzenli takip ettikleri kronik hastalara ayırdıklarını ifade etti. Hem hekimler hem de eczacılar, bu ilaçların mutlaka "reçeteli" statüsüne alınması ve sadece endikasyonu uygun olan hastalara verilmesi gerektiği konusunda birleşiyor.