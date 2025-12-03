Malatya Valiliği 'son tarih' diyerek duyurdu: İmzalamayanın hakkı iptal edilecek

Malatya Valiliği, 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen ve noter kurasıyla kendilerine konut çıkan hak sahiplerine yönelik kritik bir uyarıda bulundu. Borçlandırma işlemlerini tamamlamaları için tanınan sürenin sona yaklaştığı belirtildi.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, 19 Haziran, 15 Ağustos, 21 Ağustos, 6 Eylül ve 26 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan noter kuraları ile kendilerine konut çıkan vatandaşların açık borçlandırma işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

SON TARİH 19 ARALIK

Açıklamada, 21 Ekim 2025'te başlayan borçlandırma işlemlerinin 19 Aralık 2025 tarihinde mesai bitiminde sona ereceği vurgulandı. Hak sahiplerinin bu tarihe kadar mağduriyet yaşamamaları adına borçlandırma senetlerini imzalamaları çağrısı yapıldı.

Valilik, borçlandırma işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için hak sahiplerinin 81 ildeki İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüklerine başvurarak senetlerini imzalayabileceklerini ifade etti.

İMZA ATMAYANA HAK İPTALİ

Yapılan uyarının önemi, yasal zorunlulukla belirtildi. Valilik, 7269 sayılı Kanunun 3177 sayılı Kanunla değişik 40. maddesine göre, 60 günlük yasal sürede borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahipliklerinin iptal edileceğini net bir dille duyurdu. Bu nedenle vatandaşların 19 Aralık mesai bitimine kadar işlemlerini kesinlikle tamamlamaları gerekiyor.