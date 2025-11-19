İnsan hayatına kast! Gıda güvenliği dipte: Binlerce işletmede uygunsuzluk

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı gıda denetimlerini açıkladı. Yapılan denetimlerde 8 bin 199 işletmede uygunsuzluk tespit edildi.

Böcek ailesinin zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesi ve içtiği kahve nedeniyle bir kadının yoğun bakıma kaldırılmasının ardından gözler İstanbul'daki işletmelerin durumuna çevrildi.

İstanbul Valiliği'nde yapılan toplantıda İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılında yapılan denetimler açıklandı.

8 BİN 199 İŞLETMEDE USULSÜZLÜK

11 aylık dönemde 135 bin 778 gıda işletmesine 196 bin 504 denetim yapıldığı açıklanırken uygunsuzluklar tespit edilen 8 bin 199 işletmeye 506 milyon 457 bin 754 lira ceza yazıldığı aktarıldı.

79 İŞLETME HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ayrıca 79 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, 237 işletmenin ise faaliyetten menedildiği aktarıldı. İşletmelerden 6 bin 745 numune alınarak incelendiği de belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

