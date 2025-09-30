İnşaatta korkunç kaza: Akıma kapılan işçi ağır yaralandı

İnşaatta korkunç kaza: Akıma kapılan işçi ağır yaralandı
Yayınlanma:
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir inşaat alanında, beton dökümü sırasında beton pompasının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu M.Ş. isimli 49 yaşındaki bir işçi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaata beton dökümü yapıldığı esnada, M.Ş. isimli işçinin kullandığı beton pompasının bir bölümü, enerji nakil hattına temas etti.

elektrik-akimina-kapilan-isci-agir-yaralandi.jpg

AĞIR YARALANAN İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Temas sonucu M.Ş. elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Durumu fark eden diğer inşaat işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı işçi, ambulansla İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, M.Ş.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yaşanan iş kazasının ardından polis ekipleri, inşaat alanında güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

