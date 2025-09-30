İnşaatta korkunç kaza: Akıma kapılan işçi ağır yaralandı

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaata beton dökümü yapıldığı esnada, M.Ş. isimli işçinin kullandığı beton pompasının bir bölümü, enerji nakil hattına temas etti.

AĞIR YARALANAN İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Temas sonucu M.Ş. elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Durumu fark eden diğer inşaat işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı işçi, ambulansla İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, M.Ş.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yaşanan iş kazasının ardından polis ekipleri, inşaat alanında güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.