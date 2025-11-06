İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi!

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Arkıt Mahallesi’nde bulunan bir inşaat şantiyesinde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, inşaatta beton döken ekip, mikserin pompa kolunu yüksek gerilim hattının altına kurdu. Döküm sırasında beton mikserinin pompa kolu yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sebeple, pompa ucundan betonu yönlendiren 45 yaşındaki işçi Hamza Dikmen, elektrik akımına kapıldı.

HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Dikmen’in yere yığıldığını fark eden çalışma arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, Dikmen'i ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Dikmen, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası Dikmen'in cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.