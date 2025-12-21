İmralı Heyetinin görüşme trafiğinde yeni adres!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, AKP ve TİP ile görüşmüştü. DEM Parti İmralı Heyeti Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.

Heyet gelecek salı günü önce 10.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u, ardından 12.30'da ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret edecek.