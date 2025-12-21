İmralı Heyetinin görüşme trafiğinde yeni adres!

İmralı Heyetinin görüşme trafiğinde yeni adres!
Yayınlanma:
DEM Parti Heyeti Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, AKP ve TİP ile görüşmüştü. DEM Parti İmralı Heyeti Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.

İmralı Heyeti'nden AKP'ye ziyaret!İmralı Heyeti'nden AKP'ye ziyaret!

DEM Parti İmralı heyeti Özgür Özel ve EMEP’i ziyaret edecekDEM Parti İmralı heyeti Özgür Özel ve EMEP’i ziyaret edecek

Heyet gelecek salı günü önce 10.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u, ardından 12.30'da ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Türkiye
Bir haftadır haber alınamıyordu: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Bir haftadır haber alınamıyordu: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Meclis'te arbede! Oturuma ara verildi
Meclis'te arbede! Oturuma ara verildi