DEM Parti İmralı heyeti Özgür Özel ve EMEP’i ziyaret edecek
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor. Heyetin CHP'ye planladığı ziyaretin ertelenmesinin ardından görüşmenin yarın yapılacağı öğrenildi.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, siyasi partilere ziyaretleri kapsamında yarın CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.
Heyetin Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ertelenen CHP ziyareti de yarın saat 12.00'de yapılacak.
EMEP'İ DE ZİYARET EDECEK
Heyetin CHP'ye hafta başında yapmayı planladığı görüşme Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
DEM Parti İmralı Heyeti, CHP ziyaretinin ardından yarın (22 Aralık Pazartesi) saat 16.00’da Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, EMEP heyetiyle de görüşecek.