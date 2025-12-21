DEM Parti İmralı heyeti Özgür Özel ve EMEP’i ziyaret edecek

DEM Parti İmralı heyeti Özgür Özel ve EMEP’i ziyaret edecek
Yayınlanma:
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri yarın (22 Aralık) CHP ve EMEP'i ziyaret edecek.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor. Heyetin CHP'ye planladığı ziyaretin ertelenmesinin ardından görüşmenin yarın yapılacağı öğrenildi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, siyasi partilere ziyaretleri kapsamında yarın CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.

Heyetin Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ertelenen CHP ziyareti de yarın saat 12.00'de yapılacak.

İmralı Heyeti'nden AKP'ye ziyaret!İmralı Heyeti'nden AKP'ye ziyaret!

EMEP'İ DE ZİYARET EDECEK

Heyetin CHP'ye hafta başında yapmayı planladığı görüşme Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

DEM Parti İmralı Heyeti, CHP ziyaretinin ardından yarın (22 Aralık Pazartesi) saat 16.00’da Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, EMEP heyetiyle de görüşecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

