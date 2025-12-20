İmralı Heyeti'nden AKP'ye ziyaret!

DEM Parti heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AKP Grubu’nu ziyaret etti. AKP heyetinde Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.

DEM Parti heyetinde ise TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol bulundu. Heyetler, görüşme öncesinde kapıda karşılandı.

Görüşmede İmralı Süreci kapsamında ilgili komisyon toplantılarının ardından partilerce hazırlanan raporlar ve sürecin yasalaşma aşaması değerlendirilecek.

AKP'nin süreç raporuna MHP'den ilk yorum

CHP VE TİP İLE DE GÖRÜŞECEKLER

DEM Parti’nin İmralı Heyeti'nin temaslarının gün boyunca sürmesi bekleniyor. Heyetin, saat 16.00’da Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile de bir görüşme yapacağı bildirildi. Heyet, geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli’yi de ziyaret etmişti.

İmralı Heyeti, 22 Aralık'ta da CHP'yi ziyaret edecek.