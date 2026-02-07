Depremde kızlarını kaybeden çiftin 6 Şubat'ta çocukları doğdu

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızları 12 yaşındaki İkranur Sarıgül’ü kaybeden Ahmet (40) ve Gülden (37) Sarıgül çifti, tam 3 yıl sonra, 6 Şubat 2026’da dünyaya gelen erkek bebekleriyle hem hüzün hem de mutluluğu bir arada yaşadı.

Dizinde yattığı babaannesinin mezar taşına sarıldı! 6 Şubat'ın unutulmayacak acısı bu karelerde

Depremin yaşandığı gün, Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın 4. katında yaşayan Sarıgül ailesi ve üç çocukları enkaz altında kalmıştı. Anne ve baba ile iki çocukları sağ olarak kurtarılırken, kızları İkranur yaşamını yitirmişti. O acının üzerinden üç yıl geçti. Çiftin dün depremlerin 3. yılında erkek çocukları dünyaya geldi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatih Yiğit, "Hastamız 6 Şubat'ta saat 10.30 'da doğum yaptı. Bebek normal doğumla 3 kilo 500 gram doğdu. Anne ve bebek çok şükür sağlıklı. Hastamızın daha önce 6 Şubat'ta aynı saatte bir acı kaybı olmuş. İkisinin ayı tarihe gelmesi umarım hastanın üzüntüsünü bir nevi azaltır. Sarıgül ailesine bebekleriyle birlikte huzurlu, mutlu sağlıklı bir ömür diyorum" dedi.

"HEM HÜZÜNLÜYÜZ HEM MUTLUYUZ"

Anne Gülden Sarıgül, duygularını şöyle paylaştı: "Evladımızı kaybettiğimiz bir tarihte tekrar evladımızın olması bizim için sürpriz, hem hüzünlüyüz hem mutluyuz. Dün mezarlık ziyaretimiz vardı, gidemedik. Bebeğe henüz isim düşünmedik, eve gidince düşünürüz. Evde bir kızım ve bir oğlum var, depremde en büyük çocuğumu kaybettik" diye konuştu.

Baba Ahmet Sarıgül ise, "6 Şubat'ta Allah'ım bize oğlumu lütfetti. Beş katlı binanın 4'üncü katında yaşıyorduk. Kızımın ölüm yıl dönümüydü, mezarlığa gidemedik. Bugün mutluyuz, sevinçliyiz, bir yandan da üzüntülüyüz, büyük kızımızı kaybettiğimizden dolayı" ifadelerini kullandı. (DHA)