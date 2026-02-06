Dizinde yattığı babaannesinin mezar taşına sarıldı! 6 Şubat'ın unutulmayacak acısı bu karelerde

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, ülkenin 11 ilini büyük bir yıkıma uğrattı. 53 bin 537 kişinin can verdiği depremde, 518 bin bina yerle bir oldu. Depremlerde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren yurttaşlar, 6 Şubat’ın 3. yıldönümünde mezarları başında anıldı.

Asrın ihmalinin 3. yılı! Hayatın durduğu bölgede sözler tutulmadı, yaşam hala enkaz altında

GAZİANTEP’TE MEZARLARA KARANFİLLER BIRAKTILAR!

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, depremlerin 3'üncü yıl dönümünde yurttaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Mezarlıkta duygusal anlar yaşanırken Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Bu sabah erken saatte başlayan mezarlık ziyaretlerine Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil de katılırken depremzedeler, yitirdikleri yakınlarının mezarlarına karanfiller bıraktı.

YILLAR ÖNCE DİZİNE YATTIĞI BABAANNESİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ!

Yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yakınlarını kaybedenler, Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda bir araya geldi. Gece saatlerinden itibaren mezarlığa giden vatandaşlar, 3 yıl önce kaybettikleri sevdiklerinin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.

Depremde yakınlarını kaybeden Mehmet Özal, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade ederek “Kaynım, eşi, baldızı, kızı deprem gecesi vefat ettiler. Ziyarete geldik, yalnız bırakmadık, yalnız olmadıklarını göstermek için buradayız. Dua ediyoruz. Acı bir gündü, Allah’ım bir daha böyle bir gün bize göstermesin. 3 yıl oldu ama hala acısı taze. 4’ü 17 geçe hala o korku içimizde. Kötü bir gündü, acı bir hadiseydi. Anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. O soğukta enkazın altında kaldılar. Zor bir gündü” ifadelerini kullandı.

Gül Gülaçtı ise, depremde kaybettiği babaannesi Gülüş Gülaçtı’nın mezarını ziyaret ederek 3 yıl öncesine kadar dizlerinde yattığı babaannesinin mezarının yanına yatıp başını mezar taşına koydu.

“ÖLÜRKEN BİLE BOYNUNDA FENERBAHÇE ATKISI VARDI”

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan 11 katlı Özgür Apartmanı’nın yıkılması nedeniyle enkaz altında eşiyle birlikte yaşamını yitiren ve fanatik bir Fenerbahçeli olan Uğur İkanç’ın (65) mezarı, depremin 3’üncü yıl dönümünde takımının bayrakları ile süslendi.

Mezar başında ağabeyi için dua eden Gönül Çapar, “Abim ve eşi depremde apartmanın yıkılması sonucu 3 gün enkaz altında kaldılar. İlk andan itibaren telefonla ulaşamayınca hemen yola çıktık ama enkazla karşılaştık. Apartman tamamen yıkılmış, kül gibi yere yığılmıştı. Fanatik çok koyu bir Fenerbahçeliydi. Ölürken bile boynunda Fenerbahçe atkısı vardı. Enkazdan o şekilde çıktı. O yüzden mezarına biz de böyle Fenerbahçe bayraklarını astık. Hala büyük bir acı hissediyoruz. Aradan 3 yıl geçti ama hiç unutmadık” sözlerini sarf etti.

“O GÜN KENDİ KIYAMETİM KOPTU”

Adana’da kızı Meral Hasırcı (49), İncirlik Üssü’nde itfaiyeci olarak görev yapan damadı Hakan Hasırcı (55) ve 3 torunu Ülker, Begüm ve Şevval Hasırcı’yı yitiren Ülker Turhan (70) ise, “Her şey bir anda oldu. Bir anda her şeyimizi kaybettik. Huzurevleri Mahallesi’ndeki İhsan Bayram Sitesi’nde oturuyorduk. 14 katlıydı. B blokta biz, C blokta kızım ve ailesi yaşıyordu. Bizim blok ağır hasar gördü ama kızımın binası gözlerimin önünde yerle bir oldu. Kendi evimden, kızımın evinin yıkıldığı anı gördüm. Bir anne için anlatılmaz çok büyük bir acıydı." dedi.

"İndiğimizde 14 katlı apartman 2 katlı gibi kalmıştı" ifadelerini kullanan Hasırcı, "Kıyametti, benim o gün kendi kıyametim koptu. Ben hala o enkazdayım. 3 yıldır gece uykusu uyumuyorum. Her gün buradayım. Artık evimiz burada çünkü çocuklarım burada. Birimiz değil hepimiz öldük. Allah bir daha yaşatmasın.” ifadelerine yer verdi.

OĞLU VE HAMİLE GELİNİ DE YİTİRDİ: ONLARIN MEZARLARI EVİMİZ OLDU

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6 katlı binanın enkazı altında kalan aileden Tuncay İçelli hastanede, eşi Hilal ve çocukları Emine Ayşegül ve Memiş Aras ise enkaz altında hayatını kaybetti. Depremlerin yıldönümünde mezarlığa giden Memiş İçelli, yakınlarının başında gözyaşı döktü.

“Her gün oğlumun mezarı başındayım. Namazımı da burada camide kılıp hemen oğlumun mezarına yani oğlumun evine geliyorum. Ziyaret edip evime öyle dönüyorum. Büyük oğlum ve ailesini kaybettik depremde. Oğlum, eşi ve bir erkek bir kız torunum vardı. Hepsi de 6 katlı bir binanın altında kaldı. Oğlumu sabah 9 gibi bulduk, ikindi 4 gibi çıkardık. Gelinim ve torunlarım zaten enkaz altında hayatlarını kaybetmişti. Oğlumu kurtardık hastaneye kaldırdık. Bir hafta yaşadı.” diyen İçelli, “Benim bir şeyim yok baba diyordu. Ciğerleri toz dolmuş. Bir hafta sonra oğlumu da kaybettim. Gelinim ve torunlarım enkaz altında hayatlarını kaybetmişlerdi onları 2 gün sonra çıkartabildik enkaz altından” sözlerini sarf etti.

Gelininin üçüncü çocuğuna hamile olduğunu ve doğuma 10 gün kaldığını ifade eden İçelli, “5 kişilik bir aile olacaktı benim oğlum. 2 torunum vardı. Gelinim 3’üncü çocuğuna hamileydi. Torunumun doğmasına 10 gün kalmıştı. Hastaneden yer bile ayırtmıştık. Doğuma gidecekti. Gidemedi. Doğacak torunumun ismini de koymuştuk. Yusuf Şahin olacaktı. Oğlum Hz. Yusuf’un ismini koyacağım baba demişti” ifadelerini kullandı.

İçelli, “Acımız halen taze. Nasıl ki 6 Şubat günü o tarifsiz acıyı yaşadıksa aynı acıyı şu gün de yaşıyoruz. O anda ateş düştüğü yeri yakıyor. Deprem gecesi benim evim yıkılmadı. Hemen oğlumu aradım cevap veren olmayınca koşa koşa gittik ki bina yerle bir. Bağırdık çağırdık çare yok. Sabah 9’da bir ses geldi. Tırnaklarımızla kazıya kazıya oğlumu çıkardık. Dün gece de sabaha kadar uyumadık. Sabah erken saatte oğlumun evine geldim. Oğlumun ailesiyle mezarları yan yana burası bizim evimiz gibi oldu. Her gün namazı burada kılıyorum, namazın ardından oğlumun evini, yani mezarını ziyaret gelip gidiyorum” ifadelerine yer verdi.

DHA MUHABİRİ İZZET NAZLI MEZARI BAŞINDA ANILDI!

Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri İzzet Nazlı (33) ile ailesi, depremin 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Oğlunun mezar taşına sarılarak gözyaşı döken Fatma Nazlı (51), "Depremin 3'üncü yılı bugün. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Biz sadece çocuğumuzu kaybetmedik, bütün Hatay'ı kaybettik. Diyecek bir söz yok ben arkadaşımı kaybettim, can yoldaşımı kaybettim. O, benim arkadaşımdı. Altın gibi gelinim, altın gibi oğlum vardı, pırlanta gibi torunlarım vardı, hepsini kaybettim. Allah bir daha böyle bir felaket göstermesin böyle bir acı göstermesin" ifadelerini kullandı.

MALATYA’DA YAKINLARININ MEZARINA GİDENLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

6 Şubat depremlerinin 3. yıldönümünde, Malatya’da yakınlarını kaybedenler Malatya Şehir Mezarlığı’ndaki Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında gözyaşı döküp dualar okudu.

Depremde, bir kolunu ve bir bacağını kaybeden Ömer Gürbüz, aynı enkazda kaybettiği 3 kardeşi ve babasının kabri başında dua etti. Gürbüz, ''Binamız 3-5 saniye içerisinde hemen yıkıldı. Babamı ve 3 kardeşimi kaybettim. Kolumu ve bacağımı kaybettim. Bu şekilde hayata tutunmaya çalışıyorum. Özlem, hasret hepsi her zaman var ama yine de ahirette bir araya geleceğimiz için mutluyum” dedi.

Çocuklarını, eşini, annesi ve babası ile birlikte yeğenini depremde kaybeden Barış İnce ise, "Ben evdeydim ama son anda kurtuldum. Kurtulduk mu kurtulmadık mı o belli değil. Kim öldü kim sağ onu bilmiyorum artık. Yapacak bir şey yok veren de alan da Allah. Emanet sahibine geri gitti" sözlerini sarf etti.

DİYARBAKIR’DA DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Diyarbakır’da vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren vatandaşların Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret etti. Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bırakarak dualar etti. Yakınlarını kaybedenler ise hayatını kaybedenlerin mezarlarını başında gözyaşı döktü.

(DHA)