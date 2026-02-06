50 vekil bile gitmedi! 6 Şubat için özel oturumda Meclis boş kaldı

TBMM Genel Kurulu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yıldönümü dolayısıyla, özel gündemle toplandı. Oturuma milletvekillerinin düşük katılımı damga vururken toplamda 592 milletvekilinden sadece 45’i oturumda hazır bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Türkiye’nin 11 ili büyük bir yıkıma uğrarken resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Tüm ülke, depremlerin 3. yılında yiten canları anarken TBMM Genel Kurulu, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin acı yıldönümünde özel bir oturum düzenledi.

MİLLETVEKİLİ SIRALARI BOŞ KALDI!

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında düzenlenen oturuma, milletvekillerinin katılımının düşük kalması dikkatleri çekti. Gerçekleşen özel oturuma toplamda 592 milletvekilinden sadece 45’i katıldı.

SADECE 45 MİLLETVEKİLİ KATILDI!

Söz konusu oturuma; CHP’den 19, AKP ve DEM Parti'den 8’er, MHP'den 4, İYİ Parti ve Yeni Yol’dan 2’şer milletvekili katıldı. Depremlerde hayatını kaybeden on binlerce kişi, ülke genelinde anılırken Meclis’teki oturuma katılımın bu kadar düşük kalması tartışmalara yol açtı.

Depremde yaşamını yitiren 53 bin 537 kişi için Türkiye’nin dört bir yanında anmalar yapılırken, Meclis’teki düşük katılım dikkat çekti.

