Asrın ihmalinin 3. yılı! Hayatın durduğu bölgede sözler tutulmadı, yaşam hala enkaz altında

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Türkiye’nin 11 ilinde büyük bir yıkıma neden oldu. Şehirde, saat 04.17 sıralarında meydana gelen ilk depremin ardından saat 13.24’te yaşanan ikinci deprem, yıkımı daha da artırdı.

Resmi rakamlara göre, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi ise yaralandı. 37'si çocuk olmak üzere en az 140 kişinin cenazesine ise ulaşılamadı.

DEPREM DEĞİL “İHMAL” ÖLDÜRDÜ!

Yaşanan felaketin ardından on binlerce ölümün göz göre göre yaşandığı anlaşıldı. Bölgede yıkılarak içindeki yurttaşlara mezar olan birçok binanın yönetmeliklere uygun yapılmadığı, yapım aşamasında denetlenmediği ortaya çıkarken malzemeden çalan, kaçak kat çıkan müteahhitler, binaların kolonlarını kesen işyeri sahipleri ve yapıları usule uygun denetlemeyen yetkililer bir bir açığa çıktı.



YARDIMLAR ZAMANINDA ULAŞMADI!

Depremlerin ardından enkaz altında kalan depremzedeler, günlerce yardım bekledi. Birçok yurttaş, enkaz altında soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi. Yardımlar depremzedelere zamanında ulaşamazken TSK’nın deprem bölgesindeki çalışmalar için hızla görevlendirilmemesi de tartışmalara neden oldu. Yakınlarının kurtarılmasını bekleyen vatandaşların haykırışlarını, bölgede yayın yapan iktidar medyası görmedi.

2 MİLYON KİŞİ GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI!

6 Şubat depremlerinde; Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa etkilenirken söz konusu iller büyük bir yıkıma uğradı. Depremin ardından, bölgede yaşayan yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.



DEPREMZEDELER KONTEYNERLERDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde toplamda 518 bina yıkılırken aradan geçen 3 yıla rağmen depremzedelerin büyük bir kısmı konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veriyor. Deprem bölgesinde yaşanan altyapı sorunları da çözülemezken depremzedeler, 3 yıldır evsizlik ve soğukla mücadele ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında, depremlerin ardından yaptığı açıklamada, "Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir" ifadelerine yer vermişti. Ancak, depremin 3. yılında barınma sorunu hala çözülemedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede 200 bin kişilik ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alan inşa edildi. Son 1 yılda 254 bin bağımsız bölüm daha tamamlandı ve 27 Aralık 2025'te Hatay'da 455 bininci son konut da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende teslim edildi. Böylece deprem bölgesinde toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilerek Asrın İnşa Seferberliği tamamlanmış oldu” denildi.

YURTTAŞI DEPREMİN ARDINDAN BİR DE REZERV ALAN VURDU!

Deprem bölgesinde, konut sorunu hala çözülemezken depremzedeler bir de “rezerv alan” uygulamasıyla büyük bir mağduriyetin içine itildi.

6 Şubat depremlerinin ardından 2023 yılında yapılan değişiklikle, yerleşim bölgelerinin de rezerv alan ilan edilebilmesi mümkün hale gelirken Hatay’ın, Antakya ve Defne ilçelerinde 270 hektarlık alan rezerv alan olarak ilan edildi.

Hatay’ın ardından 59 ilde 282 riskli alan, 38 ilde 184 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ve 11 ilde 21 yenileme alanı ilan edildi. Ayrıca yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 70 ilde toplan 60 bin hektar büyüklüğünde rezerv yapı alanı belirlendi. Tapuları, toprakları ve evleri rezerv alan olarak ilan edilen ve ellerinden alınmak istenen vatandaşlar ise, duruma isyan etti.

DEPREM DAVALARI SÜRÜYOR!

Adalet Bakanlığı’nın 1 Kasım 2025 tarihli verilerine göre, 6 Şubat depremlerinin ardından 2 bin 380 kişi hakkında ceza soruşturması açıldı. Söz konusu davalarda 148'i tutuklu, 60'ı hükümlü olmak üzere toplam 208 kişi cezaevinde bulunurken 837 soruşturma hala devam ediyor.

Depremin neden olduğu yıkım sebebiyle idare aleyhinde 116 bin 696 dava açılırken 83 bin 321 davada karar verildi. Bu kararlardan 26 bin 493'ü istinafa taşındı. 19 bin 592 dosya ise karara bağlandı. İdari yargıda 40 bin 270 derdest dosya bulunuyor.