Hakimbey Apartmanı soruşturmasında kritik karar! Kamu görevlilerinin yargılanmasının önü açıldı
Yayınlanma:
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, Malatya Valiliği'nin Hakimbey Apartmanı soruşturmasında kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeme kararını hukuka aykırı bularak iptal etti. Dosya, usulüne uygun işlem yapılmak üzere Valiliğe geri gönderildi.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Malatya'daki Hakimbey Apartmanı ile ilgili soruşturmada önemli bir karara imza attı.

MAHKEME VALİLİĞİN KARARINI İPTAL ETTİ

Mahkeme, Malatya Valiliği'nin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Başer ve diğer ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeme kararını hukuka aykırı bularak kaldırdı. Dosyanın yeniden ve usulüne uygun şekilde karar verilmek üzere Malatya Valiliği'ne iade edilmesine hükmetti.

2020'DEKİ HASAR TESPİT TALEBİNE RAĞMEN İŞLEM YAPILMAMIŞTI

Kararın arka planında, 24 Ocak 2020 Elazığ depreminden sonra binada oluşan ciddi hasar ve çatlaklara ilişkin yapılan bir başvuru var. Hayatını kaybeden Gülen Öner'in, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne hasar tespiti yapılması için dilekçe verdiği, ancak bu başvuruya rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı daha önce ortaya çıkmıştı.

Bakan Kurum’dan skandal 6 Şubat yorumu: Asrın felaketini (455 bin deprem konutu ile) asrın destanına dönüştürdükBakan Kurum’dan skandal 6 Şubat yorumu: Asrın felaketini (455 bin deprem konutu ile) asrın destanına dönüştürdük

MAHKEME EKSİK VE SINIRLI ARAŞTIRMAYI TESPİT ETTİ

Mahkeme, yapılan ön incelemenin yalnızca İl Müdürü ile sınırlı tutulduğunu ve olayda sorumluluğu bulunabilecek diğer kamu görevlileri hakkında yeterli araştırma yapılmadığını tespit etti. 2020 depremi sonrası hasar tespiti yapılmaması ve gerekli önlemlerin alınmamasının, 6 Şubat'taki ölümlerle bağlantılı olabileceğine dikkat çekildi.

Can Atalay’dan 6 Şubat depremleri raporu: Geçici konteynerler kalıcı oldu 3 yıldır sorunlar çözülmediCan Atalay’dan 6 Şubat depremleri raporu: Geçici konteynerler kalıcı oldu 3 yıldır sorunlar çözülmedi

"KRİTİK BİR EŞİK"

Müşteki avukatı Kerem Kaptanoğlu, kararı değerlendirerek, “Bu kararla birlikte, Hakimbey Apartmanı’nda sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanmasının önü açılmıştır. Bir bürokratın depremdeki ölümler nedeniyle yargılanmasına yönelik önemli bir adım atılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA

