İmamoğlu'nun Akın Gürlek davasında dikkat çeken muhalefet şerhi: "Suç unsurları oluşmadı beraat etmeli"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 16 Temmuz 2025'te karar açıklanmıştı.

İmamoğlu'na bir beraat iki ceza

KARAR

İmamoğlu hakkında, "terörle mücadele eden kamu görevlisini hedef göstermek" suçlamasından oy birliğiyle beraat kararı verilmiş, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "tehdit" suçlamalarından ise oy çokluğu ile 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

MUHALEFET ŞERHİ

İmamoğlu'na, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "tehdit" suçlamalarından verilen cezaya karşı çıkan üye hakim Mehmet Can Kozan, İmamoğlu'nun beyanlarının "kaba söz ve ağır eleştiri" olduğunu belirtti. Hakim, bu suçların yasal unsurlarının oluşmadığını kaydederek, beraat kararı verilmesi gerektiğine hükmetti.

"ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMELİ"

Üye hakim, muhalefet şerhinde şu ifadelere yer verdi: