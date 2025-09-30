İmamoğlu'nun Akın Gürlek davasında dikkat çeken muhalefet şerhi: "Suç unsurları oluşmadı beraat etmeli"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığı davada üye hakimin muhalefet şerhi dikkat çekti. Hakim Mehmet Can Kozan, İmamoğlu'nun beyanlarının "kaba söz ve ağır eleştiri" olduğunu belirtti. Hakim, 'kamu görevlisine hakaret' ve 'tehdit' suçlarının unsurlarının da oluşmadığını kaydederek, beraat kararı verilmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 16 Temmuz 2025'te karar açıklanmıştı.

İmamoğlu hakkında, "terörle mücadele eden kamu görevlisini hedef göstermek" suçlamasından oy birliğiyle beraat kararı verilmiş, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "tehdit" suçlamalarından ise oy çokluğu ile 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

İmamoğlu'na, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "tehdit" suçlamalarından verilen cezaya karşı çıkan üye hakim Mehmet Can Kozan, İmamoğlu'nun beyanlarının "kaba söz ve ağır eleştiri" olduğunu belirtti. Hakim, bu suçların yasal unsurlarının oluşmadığını kaydederek, beraat kararı verilmesi gerektiğine hükmetti.

Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre yargılamaya konu beyanların konuşmanın tamamı ve anlam bütünlüğüne göre değerlendirilmesi gerektiği, bu doğrultuda mahkememizce İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak gelen cevabi yazı ile konuşmanın tamamının dökümünün dosyaya kazandırıldığı, yapılan incelemede beyanların kaba söz ve ağır eleştiri olduğu noktasında duraksamaya yer olmadığı, ancak AİHM, AYM ve Yargıtay içtihatlarında belirtilen kamu görevlisinin katlanma yükümlülüğü, ifade özgürlüğü ve konuşma ve anlam bütünlüğü kriterleri çerçevesinde TCK'nın 125/3-a maddesinde düzenlenen kamu görevlisine hakaret ve TCK'nın 106/1-3. cümlesinde düzenlenen sair tehdit suçlarının unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla sanığın işbu suçlar yönünden CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca beraatine dair karar verilmesi kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun işbu suçlar yönünden mahkumiyetine dair kararına katılmıyorum.

