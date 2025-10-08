İmamoğlu'ndan iktidara 'Kocabıyık' mesajı: Zulmünüz artıyor gidişiniz hızlanıyor

Bir dönem Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden olan eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 'zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocabıyık, daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik hukuki sürece tepki gösterdiği için partisinden ihraç edilmişti.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklama kararına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, yaptığı açıklamada, Kocabıyık'ın doğruyu söylediği için dokuz köyden kovulduğunu ve sonunda tutuklandığını ifade etti. İktidarın, Kocabıyık'ın "gerçeği açıkça ortaya koyan sözlerinden" rahatsız olduğunu belirten İmamoğlu, "Oysa Kocabıyık’ın sözlerinde suç değil, çıplak bir hakikat var" dedi.

Açıklamasında iktidara seslenen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Doğruyu söylediği için dokuz köyden kovuldu, sonunda da tutuklandı. AK Parti’nin eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık cezaevine konuldu. Muktedirler onun gerçeği açıkça ortaya koyan sözlerinden rahatsız oldular. Oysa Kocabıyık’ın sözlerinde suç değil, çıplak bir hakikat var. Artık öyle bir noktadasınız ki, eski yol arkadaşlarınızın yüzünüze tuttuğu aynayı bile yargı yoluyla kırmaya çalışıyorsunuz. Ama unutmayın: Hapiste olanlar, sizden korkup susanlardan daha özgür. Zorla gizlemeye çalıştığınız hakikat, milyonların cesaretine ve yarınlara duyulan umuda dönüşüyor. Zulmünüz artıyor, gidişiniz hızlanıyor."

SORUŞTURMA SÜRECİ VE KOCABIYIK'IN SAVUNMASI

Hüseyin Kocabıyık, salı sabahı 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık, Kocabıyık'ın sosyal medya paylaşımları ve bir gazeteye verdiği röportajdaki ifadelerini tutuklamaya gerekçe gösterdi. Tutuklamaya sevk yazısında, paylaşımların "eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan, Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu" belirtildi.

Kocabıyık ise hem emniyet hem de hakimlik ifadesinde suçlamaları reddetti. Paylaşımlarının hakaret kastı taşımadığını, bir aydın, gazeteci ve siyasetçi olarak anayasal devletteki aksaklıklara dikkat çekme ve uyarıda bulunma amacı güttüğünü söyledi. Kocabıyık, "Ben devlet bilen bir insanım. Devlet başkanlığını eleştirmem. Yürütmenin başı olan insanı anayasa dışı, hukuk dışı gelişmelerden sorumlu gördüğüm için uyarıcı eleştirilerimi yapmışımdır" dedi.

İHRAÇ VE TORPİL İTİRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Kocabıyık, İmamoğlu'na yönelik soruşturmaya tepki gösterdikten sonra AKP'den ihraç edilmişti. İhracın ardından eleştirilerini sürdüren Kocabıyık, verdiği bir röportajda "Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmışlardı" sözleriyle gündeme gelmişti.

Tutuklama kararının ardından kısa bir açıklama yapan Kocabıyık, "Beni kimse cezaevine atarak susturamaz. Anayasal ve demokratik hukuk devleti için eskisinden daha fazla mücadele edeceğiz. Ben zaten tutuklanmazsam daha kötüydü. Bu benim için nişane" ifadelerini kullandı.