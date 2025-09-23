İmamoğlu'ndan "Filistin" mitingine çağrı

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yarın (24 Eylül Çarşamba) Eyüpsultan Meydanı'nda gerçekleştireceği "Filistin Destek Mitingi"ne İstanbulluları davet etti.

Özgür Özel Filistin mitingini duyurdu

Özgür Çelik'ten Filistin mitingine çağrı

İMAMOĞLU'NDAN VİDEOLU ÇAĞRI

Cumhurbaşkanlığı Aday Oafisi'nin X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze ne birilerinin iştahını kabartan emlak projesi, ne birilerinin siyasi ikbali için pazarlık konusudur. Filistin insanlık, onur ve vicdan meselesidir.

Bütün İstanbulluları Filistin Destek Mitingine davet ediyorum.

24 Eylül Çarşamba 20.30 Eyüpsultan Meydanı"