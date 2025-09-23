Özgür Çelik'ten Filistin mitingine çağrı
CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, 24 Eylül Çarşamba günü 20.30'da Eyüpsultan Meydanı'nda Filistin için düzenlenecek olan mitinge katılım çağrısında bulundu.
"Özgür Filistin, Tam Bağımsız Türkiye" eylemi için X hesabından yurttaşları davet eden Çelik, Trump ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine işaret ederek "Trump’la pazarlık masasına oturanlara karşı Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz" dedi.
Filistin Eylem Komitesi Beyoğlu'ndan seslendi: Abluka kırılacak Filistin kazanacak
"TRUMP’LA PAZARLIK MASASINA OTURANLARA KARŞI"
Çelik, şu ifadeleri kaydetti:
"Gazze’deki katliama karşı suskunluğu kırmak için, Trump’la pazarlık masasına oturanlara karşı Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde ‘Özgür Filistin, Tam Bağımsız Türkiye’ şiarıyla buluşuyoruz. Herkesi, Türk ve Filistin bayraklarıyla, Eyüpsultan Meydanı’na bekliyoruz. 24 Eylül Çarşamba, 20.30 Eyüpsultan Meydanı"