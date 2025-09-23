Özgür Çelik'ten Filistin mitingine çağrı

Özgür Çelik'ten Filistin mitingine çağrı
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, "Özgür Filistin, Tam Bağımsız Türkiye" eylemi için çağrıda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, 24 Eylül Çarşamba günü 20.30'da Eyüpsultan Meydanı'nda Filistin için düzenlenecek olan mitinge katılım çağrısında bulundu.

"Özgür Filistin, Tam Bağımsız Türkiye" eylemi için X hesabından yurttaşları davet eden Çelik, Trump ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine işaret ederek "Trump’la pazarlık masasına oturanlara karşı Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz" dedi.

Filistin Eylem Komitesi Beyoğlu'ndan seslendi: Abluka kırılacak Filistin kazanacakFilistin Eylem Komitesi Beyoğlu'ndan seslendi: Abluka kırılacak Filistin kazanacak

"TRUMP’LA PAZARLIK MASASINA OTURANLARA KARŞI"

Çelik, şu ifadeleri kaydetti:

"Gazze’deki katliama karşı suskunluğu kırmak için, Trump’la pazarlık masasına oturanlara karşı Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde ‘Özgür Filistin, Tam Bağımsız Türkiye’ şiarıyla buluşuyoruz. Herkesi, Türk ve Filistin bayraklarıyla, Eyüpsultan Meydanı’na bekliyoruz. 24 Eylül Çarşamba, 20.30 Eyüpsultan Meydanı"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Türkiye
Cevizlibağ Kız Yurdu'ndaki skandalda 4 kişi tutuklandı
Cevizlibağ Kız Yurdu'ndaki skandalda 4 kişi tutuklandı
Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınmıştı: AKP'li Belediye Başkanı Sungur tutuklandı
Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınmıştı: AKP'li Belediye Başkanı Sungur tutuklandı