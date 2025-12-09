İmamoğlu'ndan Çatalca’ya çağrı: Özgür günlerde elbet buluşacağız
CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından başlayan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginin 74'üncüsü Çatalca'da gerçekleşecek.
Ekrem İmamoğlu, X platformundaki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yayınladığı mesajda “Güzel Çatalca’nın güzel insanları! Yarın akşam yüreğim sizinle. Özgür günlerde elbet buluşacağız” ifadelerini kullandı.
Güzel Çatalca’nın güzel insanları! Yarın akşam yüreğim sizinle.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) December 9, 2025
Özgür günlerde elbet buluşacağız. pic.twitter.com/sKlM8mgxyv
CHP'nin 74'üncü miting adresi belli oldu
CHP'nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginin 74’üncüsü yarın 19.30’da Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek.