İmamoğlu Silivri'den seslendi: İktidar kendine, ortakları birbirine güvenmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri’den yayımladığı mesajla Türkiye'de güven sorunu olduğuna dikkat çekti.

İmamoğlu, ülkedeki güven krizine vurgu yaparak devlet kurumlarına ve iktidara güvenin düşük olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkenin %80’i yargıya güvenmiyor.

Bu ülkenin %70’i eğitime güvenmiyor.

Bu ülkenin %75’i TÜİK’e güvenmiyor.

Kimse ekonomiye güvenmiyor.

Devlet vatandaşa güvenmiyor.

Vatandaş devlete güvenmiyor.

İktidar partisi kendine güvenmiyor.

İktidar ortakları birbirine güvenmiyor.

Güven olmayan yerde ne refah olur ne bereket ne de huzur. Bu düzeni değiştireceğiz.”