İmamoğlu: İktidar Akbelen’de anayasayı ve hukuku çiğneyerek sonuç almaya çalışıyor!

Türkiye'nin 30 ilinden gelen köylülerin oluşturduğu “Toprağımızı Vermiyoruz Platformu”, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da öngören 7554 sayılı torba yasayı protesto etmek için Muğla'nın Menteşe ilçesinde, “Haklarımızdan vazgeçmiyoruz, toprağımızı vermiyoruz” mitingi düzenliyor.

Menteşe Atatürk Bulvarı’nda düzenlenen buluşma, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birçok siyasi partinin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Binler "Toprağımızı Vermiyoruz" mitinginde bir araya geldi! Zeytinliklerin talanına karşı tek ses

“HAVAMA, SUYUMA, TOPRAĞIMA DOKUNMA”

Buluşmanın gerçekleştiği alanı hınca hınç dolduran vatandaşlar da Akbelen ve İkizköy'de sürdürülen doğa mücadelesine destek verdi.

“Havama, suyuma, toprağıma dokunma”, “Zeytine uzanan eller kırılsın”, “Hak, hukuk, adalet”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” şeklinde sloganlar atan kitle, hükümeti istifaya davet etti.

Zeytin direnişinin simgesi Akbelenli köylü kadınlar, mitingin en ön sırasında yer aldı. Birbirinden farklı toplum kesimlerini bir araya gelen buluşmada, 19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden yolladığı mektup da okundu.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

İmamoğlu, programı sunucusu tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“Sevgili Akbelenliler; yurdunu, ülkesini canı gibi seven, vatan toprağına canı gibi sahip çıkan, benim temiz kalpli, cesur vatandaşlarım… Sizleri Silivri’deki hücremden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Verdiğiniz onurlu mücadele için, her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ülkemiz maalesef, adalet ve merhamet duygusunu yitirmiş, haksız kazanç ve çıkar şebekeleri tarafından yağmalanıyor. 86 milyonun haklarını, bu ülkenin menfaatlerini korumakla yükümlü iktidar, bu kirli sürecin tam merkezindedir. Vatan toprağının kıymetini bilmeyen, ülkeyi bir ganimet gibi gören bu anlayış, millete sırtını dönmüştür. Milletin ihtiyaçlarına sırtını dönmüştür, milletin iradesine sırtını dönmüştür.”

“MADEN YATIRIMLARININ SOSYAL PLAN ÇERÇEVESİNDE ELE ALINMASI ŞARTTIR”

“Milletin haklarını hiçe sayan bu iktidar, Akbelen’de de anayasayı ve hukuku çiğneyerek, baskıyla, zulümle sonuç almaya çalışıyor. Hiçbir vatansever, içinde insan ve doğa sevgisi olan, Allah korkusu taşıyan hiç kimse ormanların talan edilmesine, zeytinliklerin yok edilmesine seyirci kalamaz. Maden yatırımları, ülkemiz için elbette çok önemlidir. Ancak riskleri doğru hesaplanmamış, geri dönüşü olmayan tahribatlar yaratan, vatandaşlarımızı ağır bir biçimde mağdur eden yatırımlar, yanlış ve tehlikeli yatırımlardır. Madencilik alanındaki yanlış yatırımların maliyetini, milletçe, kuşaklar boyu öderiz. Onun için, maden yatırımlarının uzun vadeli bir bakış açısıyla, yerel irade ve hassasiyetleri gözeterek, merkezi bir ekonomik ve sosyal plan çerçevesinde ele alınması şarttır.”

“YÜREKLİ MÜCADELENİZ İÇİN SİZLERE ÜLKEM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”