Binler "Toprağımızı Vermiyoruz" mitinginde bir araya geldi! Zeytinliklerin talanına karşı tek ses

Menteşe ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitinge, çevre örgütlerinin yanı sıra bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlları ve Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, mitingdeki yerini aldı. Ayrıca Yeşil Sol Parti, Emek Partisi ve SOL Parti temsilcileri de etkinlikte bulunarak Akbelen ve İkizköy'deki doğa mücadelesine destek veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden yolladığı mektup alanda okundu.

İmamoğlu, programı sunucusu tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“Sevgili Akbelenliler; yurdunu, ülkesini canı gibi seven, vatan toprağına canı gibi sahip çıkan, benim temiz kalpli, cesur vatandaşlarım… Sizleri Silivri’deki hücremden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Verdiğiniz onurlu mücadele için, her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ülkemiz maalesef, adalet ve merhamet duygusunu yitirmiş, haksız kazanç ve çıkar şebekeleri tarafından yağmalanıyor. 86 milyonun haklarını, bu ülkenin menfaatlerini korumakla yükümlü iktidar, bu kirli sürecin tam merkezindedir. Vatan toprağının kıymetini bilmeyen, ülkeyi bir ganimet gibi gören bu anlayış, millete sırtını dönmüştür. Milletin ihtiyaçlarına sırtını dönmüştür, milletin iradesine sırtını dönmüştür.”

“Milletin haklarını hiçe sayan bu iktidar, Akbelen’de de anayasayı ve hukuku çiğneyerek, baskıyla, zulümle sonuç almaya çalışıyor. Hiçbir vatansever, içinde insan ve doğa sevgisi olan, Allah korkusu taşıyan hiç kimse ormanların talan edilmesine, zeytinliklerin yok edilmesine seyirci kalamaz. Maden yatırımları, ülkemiz için elbette çok önemlidir. Ancak riskleri doğru hesaplanmamış, geri dönüşü olmayan tahribatlar yaratan, vatandaşlarımızı ağır bir biçimde mağdur eden yatırımlar, yanlış ve tehlikeli yatırımlardır. Madencilik alanındaki yanlış yatırımların maliyetini, milletçe, kuşaklar boyu öderiz. Onun için, maden yatırımlarının uzun vadeli bir bakış açısıyla, yerel irade ve hassasiyetleri gözeterek, merkezi bir ekonomik ve sosyal plan çerçevesinde ele alınması şarttır.”

“Kısa vadeli siyasi hesaplarını, birtakım küçük grupların çıkarlarını kamu yararının ve memleketin geleceğinin önüne koyanlar şunu çok iyi bilsinler ki; kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağı günler yakındır. 2018’den bu yana, 26 milyon metrekare vatan toprağının orman vasfını yitirmesine sebep olanlar, bunun bedelini sandıkta ve yargı önünde ödeyecekler. Zeytinliklerimizin, derelerimizin, yaylalarımızın yok olmasına sebep olanlar, bunun bedelini sandıkta ve yargı önünde ödeyecekler. Akbelen’de ve ülkenin dört bir yanında ormanlarımıza, zeytinliklerimize, derelerimize, yaylalarımıza, verimli ovalarımıza, su kaynaklarımıza sahip çıkanlar, vatan müdafaasındadırlar. Onlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü başka vatanımız yok ve biz, bu vatanı canımızdan aziz biliyoruz. Sizlere, yürekli mücadeleniz için, bir kez daha ülkem adına teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Halk TV Muhabiri Yağmur Beril Varol'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu mitingi sadece bir grup düzenlemedi. Bu mitingi; siyasi partiler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, çevre platformları hep birlikte oturup düşündüler ve organize ettiler. O yüzden çok büyük bir katılım var. Bugün sadece Muğla’dan değil, bütün Ege’den, bütün Anadolu’dan birçok bölgeden buraya gelen var. Çok önemli konuşmacılar var, sendikalar var ve çok önemli konuşmalar olacak. Hepsinin temsilcileri, başkanları, eş başkanları burada. Hep birlikte özellikle son çıkarılan Zeytincilik Yasası'na, Maden Yasası'na karşı duruşlarını sergileyecekler.

Yaşamımızı, doğamızı, geleceğimizi savunuyoruz. Biz geleceğimizi korumaya, kurtarmaya çalışıyoruz. Biz “ranta hayır” diyoruz, onlar rant diyor.

O yüzden bugün yapılan miting doğru yerlere gidecektir.