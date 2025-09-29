İmamoğlu gurur duyduğu yargılanmayı açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İBB'nin "Yuvamız İstanbul" projesi kapsamında açtığı kreşler nedeniyle hakkında açılan soruşturma için "Kreş yaptığımız için yargılanıyoruz. Bu bizim için gururdur" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, İBB'nin okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen "Yuvamız İstanbul" projesinin detaylarına yer veren bir videoya da yer veren İmamoğlu, hizmete devam etme kararlılığını vurguladı. Mart ayında da benzer bir soruşturmayla gündeme gelen İmamoğlu, o dönemde gözaltındayken yaptığı açıklamada, "Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz" demişti.

İmamoğlu: İktidar Akbelen’de anayasayı ve hukuku çiğneyerek sonuç almaya çalışıyor!

18 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

İmamoğlu'nun paylaşımında yer alan videoda konuşan İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar, projenin geldiği nokta hakkında önemli bilgiler verdi. Dipşar, 2025-2026 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Yuvamız İstanbul" projesinden bugüne kadar 3-6 yaş grubundaki 18 binden fazla çocuğun faydalandığını belirtti.

1400'den Fazla Öğretmene İstihdam Kapısı

Projenin sadece çocuklara değil, öğretmenlere de önemli bir kapı açtığını vurgulayan Dipşar, "Yuvamız İstanbul merkezlerimizde 1400'ün üzerinde öğretmen görev yapıyor. Bu da aslında atanamayan, iş bulamayan öğretmenler için de önemli bir istihdam kapısı oldu. Bu noktada da gerçekten mutluyuz" dedi.

KAYITLAR SOSYAL İNCELEME VE PUANLAMA SİSTEMİYLE YAPILIYOR

Enif Yavuz Dipşar, "Yuvamız İstanbul" kreşlerine kayıt sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ve sosyal adaletin gözetildiğini belirtti. Başvuruların bir puanlama sistemine göre değerlendirildiğini ifade eden Dipşar, süreci şöyle anlattı:

"Bizim Yuvamız İstanbul'a kayıtların tamamı sosyal incelemeyle yapılıyor. Bir sıralama ve puanlama sistemiyle yapılıyor. Tek tek bütün ailelerin gönderdiği evraklar, hane içi gelirleri, tapuları, üzerlerinde kayıtlı araçlarına kadar uzmanlarımızın baktığı, incelediği ve ona göre öğrenci kabul ettiğimiz bir sistemimiz var."

Dipşar, bu titiz çalışma sayesinde, okul öncesi eğitime çocuğunu göndermekte zorlanacak ailelerin hanelerine de bir katkıda bulunmuş olduklarını sözlerine ekledi.