İmamoğlu duyurdu: İBB'nin Elazığ'da yaptığı okul açılıyor

Yayınlanma:
İBB, Elazığ'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapımını üstlenmişti. Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Katılmayı çok isterdim" diyerek okulun hizmete açılacağını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden birisi de Elazığ oldu. Türkiye'yi yasa boğan depremde, merkezdeki Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ağır hasar aldı. Lisenin yapımını ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi üstlendi.

23 Mart'tan bu yana Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, okulun hizmete açılacağını duyurdu.

743 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA YAPILDI

19 laboratuvar, 31 derslik, konferans salonu, kütüphane, 32 atölye, yemekhane ile açık ve kapalı basketbol sahaları bulunan okul, 743 milyon liralık yatırımla 20 bin metre kare alanda inşa edildi.

"BU AÇILIŞA KATILMAYI ÇOK İSTERDİM"

Öğrencilerin hem teorik hem de pratik eğitim alabilecekleri, sosyal donatılarla desteklenen okulun açılışını sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, "Bu açılışa katılmayı çok isterdim. Elazığ depreminde ağır hasar gören Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni büyük ve modern bir eğitim kampüsü olarak yeniden yaptık. Yarın açılışı yapılacak bu örnek eğitim merkezinin Elazığ’a ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

