İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Çelik gibi duracağız

İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Çelik gibi duracağız
Yayınlanma:
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Özgür Çelik'i tebrik etti.

Silivri (Marmara) Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Özgür Çelik'i tebrik etti.

"ÇELİK GİBİ DURACAĞIZ"

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tam kanunsuzluğa karşı Çelik gibi duracağız.

Bugün yapılan olağanüstü kongrede Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına yeniden seçilen kıymetli yol arkadaşım Özgür Çelik’i, il yönetimini ve iradesini güçlü şekilde ortaya koyan delegeleri tebrik ediyorum.

ekran-alintisi-001.jpg

Özgür Çelik'ten ilk açıklama: Tüm engellemelere rağmen yeniden il başkanı!Özgür Çelik'ten ilk açıklama: Tüm engellemelere rağmen yeniden il başkanı!

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 2023'te yapılan kongresinin iptali istemiyle açılan davada, verdiği ara karar ile il yönetimini geçici olarak görevden uzaklaştırmış ve kayyum olarak Gürsel Tekin'i atamıştı. Bu kararın ardından olağanüstü kongre kararı alınmıştı.

Özgür Çelik’in tek aday olarak girdiği seçimde 583 delegeden 414’ü sandık başına gitti. Çelik, 386 delegenin oyunu alarak yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
Ahmet Ercan 'büyük depremin habercisi' diyerek açıkladı: Bir an önce taşının
İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türkiye
CHP'den "Filistin'e Destek" mitingi: İstanbullu Filistin bayraklarıyla Eyüpsultan Meydanı'nda
CHP'den "Filistin'e Destek" mitingi: İstanbullu Filistin bayraklarıyla Eyüpsultan Meydanı'nda
Trafik magandası yol kesip aracın camını yumrukladı
Trafik magandası yol kesip aracın camını yumrukladı