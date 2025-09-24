İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Çelik gibi duracağız

Silivri (Marmara) Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Özgür Çelik'i tebrik etti.

"ÇELİK GİBİ DURACAĞIZ"

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tam kanunsuzluğa karşı Çelik gibi duracağız.

Bugün yapılan olağanüstü kongrede Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına yeniden seçilen kıymetli yol arkadaşım Özgür Çelik’i, il yönetimini ve iradesini güçlü şekilde ortaya koyan delegeleri tebrik ediyorum.

Özgür Çelik'ten ilk açıklama: Tüm engellemelere rağmen yeniden il başkanı!

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 2023'te yapılan kongresinin iptali istemiyle açılan davada, verdiği ara karar ile il yönetimini geçici olarak görevden uzaklaştırmış ve kayyum olarak Gürsel Tekin'i atamıştı. Bu kararın ardından olağanüstü kongre kararı alınmıştı.

Özgür Çelik’in tek aday olarak girdiği seçimde 583 delegeden 414’ü sandık başına gitti. Çelik, 386 delegenin oyunu alarak yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.