İmamoğlu The Guardian'a yazdı: Demokrasimiz ciddi tehdit altında

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İngiliz The Guardian'a yazdı.

Euronews'in Guardian'dan aktardığı habere göre İmamoğlu yazısında, "İstanbul Belediye Başkanı seçildim ama bunu cezaevinden yazıyorum: Türk demokrasisi ciddi tehdit altında" başlıklı yazısında geçen yıl İstanbul’da ikinci kez seçim kazandığını anımsattı.

Ekrem İmamoğlu, muhalefetin üzerindeki baskının daha da ağırlaştığını vurguladı. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde üniversite diplomasının iptal edildiğini, ardından da hakkında çeşitli suçlamalarla dava açıldığını aktaran İmamoğlu, "Altı aydır, kimliği açıklanmayan tanıkların ifadelerine dayalı siyasi davalarla cezaevindeyim" dedi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Türkiye’nin dört bir yanında muhalefet belediye başkanları hapse atılıyor. İstanbul’da ilçelerin dörtte birinde seçilmiş başkanlar görevden alınarak susturuldu. Adana’dan Antalya’ya, İstanbul’daki belediye personeline kadar baskı her kademeye uzanıyor. Gazeteciler, akademisyenler, iş insanları, öğrenciler hapiste. Avrupa Konseyi gençlik delegesi Enes Hocaoğulları, sadece konuştuğu için tutuklandı. Onun serbest bırakılması, içerideki binlerce kişi için küçük ama anlamlı bir zafer."

"MUHALEFETİ YENİDEN DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYOR"

İktidarın CHP'yi hedef aldığını da belirterek, partinin yükselen liderliğini etkisizleştirme girişimleri olduğunu belirten İmamoğlu, "CHP’yi kapatamayan hükümet, bu kez parti kongresini hedef aldı. İstanbul il kongresi iptal edildi, il başkanı görevden alınarak yerine kayyum atandı. Bu, siyasi çoğulculuğun fiilen sona erdirilmesi demektir" diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "CHP’yi silikleştirmek için muhalefeti yeniden dizayn etmeye çalıştığını" söyleyen İmamoğlu, Türkiye’nin otoriterleşme yolunda Mısır ve Suriye örneklerini andırdığını savundu.

"İNSANLAR BARIŞÇIL GÖSTERİLER DÜZENLİYOR"

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Halk artık aldanmıyor. Sokaklar protestolarla dolu. Benim tutuklandığım 19 Mart’tan bu yana, Erdoğan’ın kaleleri sayılan şehirlerde bile milyonlarca insan barışçıl gösteriler düzenliyor. Bu, Türkiye’nin 150 yıllık demokrasi geleneğinin yansımasıdır"

CHP’nin önümüzdeki dönem için 'demokratik geçiş için bir yol haritası' hazırladığını belirten İmamoğlu, bu planın temel başlıklarını şöyle sıraladı:

"Seçimleri kazanmak, ekonomiyi istikrara kavuşturmak, yargı bağımsızlığını sağlamak, yolsuzlukla mücadele, sosyal hakların genişletilmesi, kurumlara güvenin yeniden inşası ve değişen jeopolitik manzarada Türkiye'nin rolünü yeniden tanımlamak."

"DEMOKRATİK DEĞERLERİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

İmamoğlu yazısını şu sözlerle bitirdi:

"Türkiye’nin demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesi sadece Türkiye’nin değil, dünyanın mücadelesidir. Halkın iradesi galip gelecek. Öfkemizi stratejiye dönüştürmek zorundayız. Bunu başarabilirsek, sadece kendi demokrasimizi değil, dünyadaki demokratik değerleri de yeniden ayağa kaldıracağız."