İmamoğlu davalarının kaderini belirleyecek dava esastan görüşülecek

Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı bir dosyada uygulama konusu olan Türk Ceza Kanunu’nun hakaret suçunu düzenleyen hükümlerinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Başvuru, TCK’nın 125. maddesinin 3/a bendinde yer alan ve kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunda cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağını öngören düzenlemeyi hedef alıyor.

İmamoğlu'nun davalarının kaderini belirleyecekti! AYM'den erteleme kararı

Mahkeme ayrıca, TCK’nın 131. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ve hakaret suçunun soruşturulması ile kovuşturulmasını kural olarak mağdurun şikayetine bağlayan hükümdeki, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar hariç' ibaresinin de iptalini talep etti.

GÖRÜŞMELER NEDEN ERTELENMİŞTİ?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu 11 Aralık tarihli gündeminde ele almayı planlamıştı. Ancak edinilen bilgilere göre, Yüksek Mahkeme üyelerinden birinin izinli olması nedeniyle dosyanın görüşülmesi bir sonraki toplantıya bırakıldı. AYM, iptal istemini 25 Aralık’taki gündem toplantısında esastan değerlendirecek.

İPTAL KARARI İMAMOĞLU DOSYALARINI NASIL ETKİLER?

Yüksek Mahkeme’nin düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmesi halinde, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki ayrı 'hakaret' davasının bundan etkilenebileceği belirtiliyor.

İmamoğlu hakkında, bir panelde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' kapsamında değerlendirilmişti.

'AHMAK DAVASI' DA GÜNDEMDE

İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine yönelik sözleri nedeniyle açılan ve kamuoyunda 'ahmak davası' olarak bilinen dosya da aynı suç vasfına dayanıyor. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği ve istinaf tarafından onanan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçlamasıyla verilmişti. Bu dosya halen Yargıtay incelemesinde bulunuyor.